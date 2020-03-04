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04 Mart 2020, Çarşamba
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Derbilerin efendisi

Derbilerin efendisi

derbilerde bambaşka bir takım oldu.

derbilerde bambaşka bir takım oldu. Bordo-mavililer dün de F.Bahçe'yi 2-0 yenerken dev maçlara konsantre olduğunu bir kez daha gösterdi. ekibi son 11 derbide 6 galibiyet, 4 beraberlik aldı, sadece 1 kez kaybetti.
  1. 4.3.2020
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