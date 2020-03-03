Trabzonspor'da Fenerbahçe dejavusu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Ligdeki maçın kopyası! Müthiş benzerlik

'da  dejavusu

Trabzonspor'da Fenerbahçe dejavusu

'de şampiyonluk mücadelesi veren , yarı final ilk maçında Stadyumu'nda ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İki ekip Süper Lig'in 19'uncu haftasında da Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelmiş ve karşılaşmayı Fırtına 2-1'lik skorla kazanmıştı. Trabzonspor'un gollerini bu maçta da olduğu gibi Sörloth ve Novak kaydetmişti.

yarı final ilk maçında ile karşı karşıya geldi. 38 bin taraftarın takip ettiği zorlu karşılaşma bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü Sörloth ve Novak kaydetti. Fenerbahçe'nin tek sayısı ise Vedat Muriç'ten geldi.

DEJAVU YAŞATTILAR

Yarı finalde karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Fenerbahçe, 'in 19'uncu haftasında da Stadyumu'nda kozlarını paylaşmıştı. Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan o karşılaşmada da bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Sörloth ve Novak kaydetmişti. Fenerbahçe'nin o karşılaşmadaki tek golünü de Max Kruse kaydetmişti.

  1. 03.03.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Trabzonspor'da Fenerbahçe dejavusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN