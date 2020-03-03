Trabzonspor'da Fenerbahçe dejavusu
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. İki ekip Süper Lig'in 19'uncu haftasında da Medical Park Stadyumu'nda karşı karşıya gelmiş ve karşılaşmayı Fırtına 2-1'lik skorla kazanmıştı. Trabzonspor'un gollerini bu maçta da olduğu gibi Sörloth ve Novak kaydetmişti.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. 38 bin taraftarın takip ettiği zorlu karşılaşma bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü Sörloth ve Novak kaydetti. Fenerbahçe'nin tek sayısı ise Vedat Muriç'ten geldi.
DEJAVU YAŞATTILAR
Yarı finalde karşı karşıya gelen Trabzonspor ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 19'uncu haftasında da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda kozlarını paylaşmıştı. Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanan o karşılaşmada da bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri Sörloth ve Novak kaydetmişti. Fenerbahçe'nin o karşılaşmadaki tek golünü de Max Kruse kaydetmişti.
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