Trabzonspor 2-1 Fenerbahçe | ÖZET İZLE

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın 10. dakikasında Fenerbahçe'de Simon Falette oyuna devam edemedi ve yerine Tolgay Arslan dahil oldu.

Dakikalar 39'u gösterirken Trabzonspor'da N'Diaye'nin yaşadığı sakatlık sonrası Guilherme oyuna giren isim oldu.

İlk yarıda gol sesi çıkmadı ve iki ekip 0-0'lık skorla soyunma odalarının yolunu tuttu.

İkinci yarının hemen başında 46. dakikada bordo-mavili ekip, Alexander Sörloth'un attığı golle 1-0 öne geçti.

49. dakikada Anthony Nwakaeme'nin attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

66. dakikada Trabzonspor'da sahneye çıkan Filip Novak farkı 2'ye çıkardı.

81. dakikada Ozan Tufan'ın çektiği enfes şutu Erce Kardeşler aynı güzellikte kornere çeldi.

Dakikalar 82'yi gösterirken Fenerbahçe'de Vedat Muriç durumu 2-1'e getirdi.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Trabzonspor, 2-1'lik skorla avantajı kaptı.

FALETTE'NİN SON DURUMU BELLİ OLDU

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