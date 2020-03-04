Bayern Münih'te Sörloth sesleri! Podolski... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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'te Sörloth sesleri! Podolski...

Bayern Münih'te Sörloth sesleri! Podolski...

'un Norveçli yıldızı gösterdiği performansla Avrupa devlerinin ilgisini üzerine çekti. Her kulvarda toplam 41 maça çıkan golcü isim, 29 gol ve 8 asistle büyük bir skor katkısı verdi. 24 yaşındaki futbolcu bu performansla ve gibi takımlarla anılmaya başlandı.

paylaşılamıyor. 'un golcü futbolcusu attığı gollerle Avrupa'nın dev takımlarını peşine taktı.

Sezon başında takımlarından Crsytal Palace'tan 2 yıllığına kiralık olarak Trabzonspor'a olan Alexander Sörloth'un ismi Alman devi ile anılmaya başlandı.

Norveç medyasında yer alan haberlere göre; yıldız oyuncunun ismi 'in dışında ligi ekiplerinden Bayern Münih ile geçiyor. Haberde 24 yaşındaki oyuncuyu birçok Avrupa takımının da yakından izlediği de belirtildi.

''BUNDESLIGA İÇİN YETERLİ Mİ?''
Alman spor sitesi Bild, devre arasında 'a transfer olan 'ye Sörloth'un Almanya ligi için yeterli olup olmadığını sordu.

PODOLSKI: KESİNLİKLE BİR POTANSİYEL VAR
Podolski, "Çok sağlam bir oyuncu, uzun ve hızlı. İyi görünüyor. Kesinlikle bir potansiyeli var. Bayern Münih için yeterli mi değil mi bunu sezon sonuna kadar göstermek zorunda." açıklamasını yaptı.

''TEK AMACI SÜPER LİG'İ KAZANMAK''
Norveç medyasına konuşan menajer Morten Wivestad ise, "Transfer pencersi açılmadan bir süre önce Alexander Sörloth'un peşinde birçok takım vardı. Bunu doğrulayabilirim. Alex bugün olduğu yerde olmaktan dolayı son derece mutlu ve sadece işine odaklanmış durumda. Şu an tek amacı Süper ligi kazanmak." dedi.

Wivestad, "Trabzonspor çok ama çok büyük bir kulüp. Bu tür kulüplerde oynamak baskı yaratır. Ama Alexander Sörloth zihinsel olarak çok güçlü ve forma giydiği maçlarda her zaman hakkını verdi." ifadelerini kullandı.

Sörloth, bu sezon forma giydiği 36 maçta 25 gol ve 7 asist ile oynadı. Bilindiği üzere Alexander Sörloth, 2020-21 sezonunda , Avrupa Ligi veya UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının yüzde 50'sinde ilk 11'de başlaması halinde 6 milyon Euro bedelle Trabzonspor'a kesin olarak transfer olacak.

  1. 04.03.2020
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