Daniel Sturridge sessizliğini bozdu! "Ben bahis yapmadım"

6 ay formasını giydiği Trabzonspor ile sözleşmesini fesheden Daniel Sturridge, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından 4 ay futboldan men cezasına çarptırılmıştı.

17 Haziran 2020'ye kadar FIFA ülkelerinde geçerli olmak üzere men cezasıyla birlikte 150 bin sterlin para cezası alan Sturridge, sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından bir açıklamada bulunan İngiliz golcü, "Ben bahis yapmadım, başka kimse de bahis yapmadı. İtiraz kurulunun bahis almadığımı ve aldırmadığımı kabul etmesine rağmen suçlandım. Oyuncuların aileleriyle ceza alma ihtimali olmadan rahatça konuşabilmesi için mücadele vereceğim. Bahis şirketleri, oyuncuların transferiyle ilgili bahisleri kaldırmalı. Bu kararı duymak benim için çok üzücü oldu. Bu karar ile sezonu kapatmak zorunda kaldım ve harap oldum" diyerek iddiaları yalanladı.

Trabzonspor camiasına teşekkür ederen yıldız futbolcu, "Futboldan men cezası aldığım için Trabzonspor'da kalmam doğru olmazdı. Bu yüzden kontratı feshetme kararı aldık. Büyük Trabzonspor ailesine, oyunculara, teknik heyete ve başkana çok teşekkür ediyorum. Futboldan zevk almamı sağladılar. Ayrıca bana destek olan ve bu doğrultuda mesaj yollayan herkese de minnettarım" dedi.