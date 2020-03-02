Daniel Sturridge'e büyük şok! Futboldan men...
İngiltere Futbol Federasyonu, Trabzonspor'un karşılıklı olarak sözleşmesini feshettiği Daniel Sturridge'in yasadığı bahis oynadığı gerekçesiyle 17 Haziran 2020'ye kadar futboldan men edildiğini açıkladı.
Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 30 yaşındaki golcü oyuncu Daniel Sturridge, bahis şoku ile sarsıldı.
İngiltere Futbol Federasyonu, bahis oynadığı gerekçesiyle Daniel Sturridge'e 17 Haziran 2020'ye kadar FIFA ülkelerinde geçerli olmak üzere men cezasıyla birlikte 150 bin sterlin para cezası verildiğini açıkladı.
İLK CEZASI DEĞİL
İngiliz futbolcu Sturride, geçtiğimiz temmuz ayında bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 hafta futboldan men ve 75 bin Pound para cezası almıştı.. Yıldız futbolcuya verilen ceza 6 haftadan 2 haftaya düşürülmüştü.
- 02.03.2020
- Güncelleme: 02.03.2020 19:45
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