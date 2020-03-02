Daniel Sturridge'e büyük şok! Futboldan men... - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Trabzonspor Daniel Sturridge'e büyük şok! Futboldan men...

'e büyük şok! Futboldan men...

Daniel Sturridge'e büyük şok! Futboldan men...

, 'un karşılıklı olarak sözleşmesini feshettiği 'in yasadığı bahis oynadığı gerekçesiyle 17 Haziran 2020'ye kadar futboldan men edildiğini açıkladı.

ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 30 yaşındaki golcü oyuncu , bahis şoku ile sarsıldı.

, bahis oynadığı gerekçesiyle Daniel Sturridge'e 17 Haziran 2020'ye kadar ülkelerinde geçerli olmak üzere men cezasıyla birlikte 150 bin sterlin para cezası verildiğini açıkladı.

İLK CEZASI DEĞİL

İngiliz futbolcu Sturride, geçtiğimiz temmuz ayında bahis kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle 6 hafta futboldan men ve 75 bin Pound para cezası almıştı.. Yıldız futbolcuya verilen ceza 6 haftadan 2 haftaya düşürülmüştü.

  1. 02.03.2020
  2. Güncelleme: 02.03.2020 19:45
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