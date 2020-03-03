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03 Mart 2020, Salı
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Campi’ye emanet

Campi’ye emanet

, ile oynadığı lig karşılaşmasında 'i savunmuştu.

Bordo-mavililerin, ile oynadığı lig karşılaşmasında 'i savunmuştu. Arjantinli stoper, başarılı oyunuyla Kosovalı forvete adım attırmamıştı. Hüseyin Çimşir, Vedat 'i kontrol etme görevini Campi'ye verdi.
  1. 3.3.2020
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