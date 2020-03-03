Campi’ye emanet
Bordo-mavililerin, Fenerbahçe ile oynadığı lig karşılaşmasında Vedat Muriç'i Gaston Campi savunmuştu.
Bordo-mavililerin, Fenerbahçe ile oynadığı lig karşılaşmasında Vedat Muriç'i Gaston Campi savunmuştu. Arjantinli stoper, başarılı oyunuyla Kosovalı forvete adım attırmamıştı. Hüseyin Çimşir, Vedat Muriç'i kontrol etme görevini Campi'ye verdi.
- 3.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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