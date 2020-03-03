Mehmetçiğe destek - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
03 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Trabzonspor Mehmetçiğe destek

Mehmetçiğe destek

Mehmetçiğe destek

taraftarı ile oynanacak maça gösteriyor. biletleri tükendi.

Trabzonspor taraftarı ile oynanacak maça gösteriyor. biletleri tükendi. Tamamen dolu tribünler önünde oynanacak karşılaşma öncesi bordo-mavili taraftarlar 'de destan yazan için özel pankartlar hazırlıyor.
  1. 3.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mehmetçiğe destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN