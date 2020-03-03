Mehmetçiğe destek
Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe ile oynanacak maça büyük ilgi gösteriyor. Karşılaşmanın biletleri tükendi.
Trabzonspor taraftarı Fenerbahçe ile oynanacak maça büyük ilgi gösteriyor. Karşılaşmanın biletleri tükendi. Tamamen dolu tribünler önünde oynanacak karşılaşma öncesi bordo-mavili taraftarlar İdlib'de destan yazan Mehmetçiklerimiz için özel pankartlar hazırlıyor.
- 3.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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