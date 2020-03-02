Trabzonspor-Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu!
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk mücadelesinde Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi ağrılayacak. Karşılaşma öncesi iddaa oranları da belli oldu. Ev sahibi ekip mücadelede favori olarak gösterildi.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında karşılaşacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı iddaa oranları belli oldu. Bordo-mavili takım karşılaşmanın favorisi gösterildi.
İŞTE ORANLAR:
Trabzonspor: 2.00
Beraberlik: 3.10
Fenerbahçe: 2.70
- 02.03.2020
- Güncelleme: 02.03.2020 17:51
FOTOMAÇ GÜNDEM
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