Trabzonspor-Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu! - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
02 Mart 2020, Pazartesi
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- maçının iddaa oranları belli oldu!

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının iddaa oranları belli oldu!

yarı final ilk mücadelesinde sahasında 'yi ağrılayacak. Karşılaşma öncesi iddaa oranları da belli oldu. Ev sahibi ekip mücadelede favori olarak gösterildi.

yarı final ilk maçında karşılaşacak olan - maçı iddaa oranları belli oldu. Bordo-mavili takım karşılaşmanın favorisi gösterildi.

İŞTE ORANLAR:

Trabzonspor: 2.00
Beraberlik: 3.10
Fenerbahçe: 2.70

  1. 02.03.2020
  2. Güncelleme: 02.03.2020 17:51
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