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28 Şubat 2020, Cuma
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İranlı heyetten ziyaret

İranlı heyetten ziyaret

'ın Trabzon Başkonsolosu Hossein Saberi ve yetkililer Sayyad Alizadeh ile Mohammad Yazdanpanah kulübü ziyaret etti.

Başkan yardımcısı ve genel sekreter 'nun ağırladığı konuk heyet, bordo-mavili takıma başarı dileklerini iletti. Emin Kahraman ve Ömer Sağıroğlu, heyetine nazik ziyaretleri için teşekkürlerini sunarak, günün anısına çeşitli hediyeler verdi.

  1. 28.2.2020
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