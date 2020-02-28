İranlı heyetten ziyaret

Başkan yardımcısı Emin Kahraman ve genel sekreter Ömer Sağıroğlu'nun ağırladığı konuk heyet, bordo-mavili takıma başarı dileklerini iletti. Emin Kahraman ve Ömer Sağıroğlu, İran heyetine nazik ziyaretleri için teşekkürlerini sunarak, günün anısına çeşitli hediyeler verdi.