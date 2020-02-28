İranlı heyetten ziyaret
İran'ın Trabzon Başkonsolosu Hossein Saberi ve yetkililer Sayyad Alizadeh ile Mohammad Yazdanpanah kulübü ziyaret etti.
Başkan yardımcısı Emin Kahraman ve genel sekreter Ömer Sağıroğlu'nun ağırladığı konuk heyet, bordo-mavili takıma başarı dileklerini iletti. Emin Kahraman ve Ömer Sağıroğlu, İran heyetine nazik ziyaretleri için teşekkürlerini sunarak, günün anısına çeşitli hediyeler verdi.
- 28.2.2020
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ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
İranlı heyetten ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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