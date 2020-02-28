Alexander Sörloth dayı oldu
Kız kardeşinin doğum yapması nedeniyle teknik heyetten izin alarak ülkesine giden Alexander Sörloth, dayı oldu. Minik yeğenini kucağına alarak poz veren golcü oyuncu, büyük mutluluk yaşadı. Sörloth, Çaykur Rizespor maçında Trabzonspor'un yine en büyük kozu olacak.
Kız kardeşinin doğum yapması nedeniyle teknik heyetten izin alarak ülkesine giden Alexander Sörloth, dayı oldu. Minik yeğenini kucağına alarak poz veren golcü oyuncu, büyük mutluluk yaşadı. Sörloth, Çaykur Rizespor maçında Trabzonspor'un yine en büyük kozu olacak.
ÜLKESİNDE VİLLA SATIN ALDI
Sörloth ülkesinde yeni bir ev de satın aldı. Norveç basını, villa tarzındaki müstakil yapının fotoğraflarını yayınladı. Golcü oyuncunun kız arkadaşıyla birlikte evi satın aldığı belirtildi. İki katlı binanın Sörloth'un doğduğu şehir olan Trondheim'da bulunduğu ifade edildi.
- 28.2.2020
- Medipol Başakşehir - Sporting maçından kareler...
- Ali Koç, Ersun Yanal ve oyuncularla bir araya geldi! İşte kareler...
- Galatasaray'da yıldız oyuncunun bonservisi alınıyor!
- Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması! İşte son durumu
- Fenerbahçe yönetimi rotayı belirledi! İşte Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimler
-
Fenerbahçe'de son dakika! Ersun Yanal için karar...
Toplam 1
Yorum
aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
-
Ersun Yanal'dan oyuncularına Trabzonspor yasağı!
Toplam 1
Yorum
1461 Ersun Yanal senin olduğun yerde huzur olmaz
-
Crystal Palace'ta hedef Ozan Tufan!
Toplam 1
Yorum
ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
Alexander Sörloth dayı oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.