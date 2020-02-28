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28 Şubat 2020, Cuma
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dayı oldu

Alexander Sörloth dayı oldu

Kız kardeşinin doğum yapması nedeniyle teknik heyetten izin alarak ülkesine giden , dayı oldu. Minik yeğenini kucağına alarak poz veren golcü oyuncu, büyük mutluluk yaşadı. Sörloth, maçında 'un yine en büyük kozu olacak.

Kız kardeşinin doğum yapması nedeniyle teknik heyetten izin alarak ülkesine giden , dayı oldu. Minik yeğenini kucağına alarak poz veren golcü oyuncu, büyük mutluluk yaşadı. Sörloth, maçında 'un yine en büyük kozu olacak.

ÜLKESİNDE VİLLA SATIN ALDI

Sörloth ülkesinde yeni bir ev de satın aldı. Norveç basını, villa tarzındaki müstakil yapının fotoğraflarını yayınladı. Golcü oyuncunun kız arkadaşıyla birlikte evi satın aldığı belirtildi. İki katlı binanın Sörloth'un doğduğu şehir olan Trondheim'da bulunduğu ifade edildi.

  1. 28.2.2020
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