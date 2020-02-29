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29 Şubat 2020, Cumartesi
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'da mecburi revizyon

Trabzonspor'da mecburi revizyon

Rize maçı öncesi Ahmet Canbaz, Hosseini, Yusuf ve Pereira'nın sakatlıkları devam ediyor. Sturridge ile Nwakaeme'nin durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netleşecek. Ayrıca Campi de kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, son oynanan maçının 11'ine göre zorunlu değişikliklere giderek Campi'nin yerine Hüseyin'e, Pereira'nın yerine Kamil Ahmet'e, Doğan'ın yerine cezasını tamamlayan Mikel'e forma vermesi bekleniyor.

TRABZONSPOR 24-5 ÖNDE
Bordo-mavililer ile , bugün oynanacak maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 37 karşılaşmada, Fırtına'nın galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. 'un bu maçlarda attığı 76 gole, Çaykur Rizespor takımı 29 golle karşılık verebildi.

SADECE BiR KEZ KAYBETTİ
devi, lig tarihinde Çaykur Rize karşısında sahasında tek yenilgi yaşadı. Bordo-mavili takım, rakibiyle sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 1 kez kaybetti. Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-07'de 1-0'lık sonuçla alan Trabzonspor, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etmeyi başardı.

  1. 29.2.2020
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