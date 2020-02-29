Trabzonspor'da mecburi revizyon

Teknik direktör Hüseyin Çimşir, son oynanan Beşiktaş maçının 11'ine göre zorunlu değişikliklere giderek Campi'nin yerine Hüseyin'e, Pereira'nın yerine Kamil Ahmet'e, Doğan'ın yerine cezasını tamamlayan Mikel'e forma vermesi bekleniyor.



TRABZONSPOR 24-5 ÖNDE

Bordo-mavililer ile Çaykur Rizespor, bugün oynanacak maçla ligde 38. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 37 karşılaşmada, Fırtına'nın galibiyetlerde 24-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 76 gole, Çaykur Rizespor takımı 29 golle karşılık verebildi.



SADECE BiR KEZ KAYBETTİ

Karadeniz devi, lig tarihinde Çaykur Rize karşısında sahasında tek yenilgi yaşadı. Bordo-mavili takım, rakibiyle sahasında oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 1 kez kaybetti. Rakibi karşısında kendi evindeki tek yenilgisini 2006-07'de 1-0'lık sonuçla alan Trabzonspor, daha sonraki 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik elde etmeyi başardı.