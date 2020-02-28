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28 Şubat 2020, Cuma
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derbisinde önde

Karadeniz derbisinde Trabzonspor önde

'de şampiyonluk mücadelesi veren , 29 Şubat Cumartesi günü komşusu 'u konuk edecek. Rize ekibiyle 38. kez karşı karşıya gelecek olan bordo-mavili ekip, evinde 13 senedir yenilmiyor.

Geçtiğimiz hafta deplasmanından 1 puanla dönen bordo-mavililer, ligde ve kupada gireceği 16 günlük zorlu fikstüre evinde oynayacağı Rizespor maçını kazanarak başlamak istiyor.

SON 6 MAÇTA 1 KEZ YENİLDİ
, 'a karşı evinde oynadığı son 6 maçta 1 kez yenildi. Yeşil-mavililer Trabzon deplasmanında en son galibiyetini 30 Ekim 2006'da 1-0'lık skorla alırken, ardından bordo-mavililere karşı deplasmanda oynadığı maçlardan galip ayrılamadı. Bu süreçte Trabzonspor, rakibi karşısında 4 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

38. RANDEVU
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, 38. kez karşı karşıya gelecekler. ' derbisi' olarak adlandırılan rekabette bordo-mavililer rakibine ciddi bir üstünlük sağladı. Trabzonspor 24 kez galip gelirken, mavi-yeşilliler rakibine 5 maçta üstünlük kurabildi. Geride kalan 8 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda rakip kaleye 76 gol atarken, kalesinde ise 29 gol gördü.
Sezonun ilk yarısında Rize'de oynanan karşılaşmayı bordo-mavililer 2-1 kazanmıştı.


TRABZONSPOR'DA SAVUNMA DEĞİŞİYOR
'de hafta sonu Çaykur Rizespor'u konuk edecek Trabzonspor'da savunma hattı değişiyor. Campi'nin sarı kart cezalısı, Hosseini ve Pereira'nın tedavilerinin sürüyor olması zorlu müsabaka öncesi Teknik Direktör Hüseyin Çimşir'i bir dizi değişikliğe itecek. Çimşir'in Campi'nin yerine Hüseyin Türkmen'e şans vermesi bekleniyor. Pereira'nın durumuna göre ise bu bölgede Kamil 'nin şans bulması bekleniyor.

NWAKAEME'NİN DURUMU YARIN NETLİK KAZANACAK
Trabzonspor'da forvet hattının etkili isimlerinden Nwakaeme'nin yarın Çaykur Rizespor karşısında forma giyip giymeyeceği yarın netlik kazanacak. DG maçında arka adalesindeki sakatlığı nedeniyle oyundan alınan, Beşiktaş maçında ise forma giyemeyen Nwakaeme, takımla birlikte çalışmalara başlamıştı.

  1. 28.02.2020
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