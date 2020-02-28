Alexander Sörloth: Trabzonspor ile Şampiyonlar Ligi'ne katılacağım

Sezon başında Crystal Palace'tan satın alma opsiyonuyla 2 yıllığına kiralanan Trabzonspor taraftarlarının gönlünde taht kuran Alexander Sörloth sessizliğini bozdu.

Özel izinle ülkesine giden Sörloth, Norveç basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geleceğiyle alakalı yorumlar yapan 24 yaşındaki futbolcu, gol sayısı hedefini de dile getirdi.

Trabzonspor'dan ayrılmak konusunda bir acelesi olmadığını söyleyen Norveçli golcü, "Süper Lig oldukça üst düzey bir lig. Burada şampiyon olduğumuz takdirde, direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılacağız. Buradan ayrılmak konusunda bir acelem yok. Tabii futbolda ne zaman ne olacağını da bilemezsiniz. Sıra dışı bir şey geldiği takdirde o zaman olasılıklara bakmanız gerekir. Ama dediğim gibi şu an için hiç acelem yok. Oynadığım futbolun ve kendimin keyfini sürüyorum" diye konuştu.

Premier Lig'e dönüp dönmeyeceğiyle alakalı konuya ise Alexander Sörloth, "Premier Lig şu an için aklımda olan bir şey değil. Bu, kulübe bağlı. Zirvede, savaşan bir takımdayım, ligin en çok gol atan oyuncusuyum. Her zaman atak yapmayı düşünüyor, hücum futbolu oynuyoruz" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİG'DE 30 GOL

Premier Lig'de 15, Süper Lig'de ise 30 gol atabilmenin bir santrforu mutlu edeceğini söyleyen Sörloth, "1-0 kazandığınız ya da deplasmanda 0-0 berabere kaldığınız bir maç, santrforsanız sizi mutlu etmiyor. Premier Lig'de orta ya da ortanın altı bir takımdaysanız 10-15 gol atmak çok mutlu eder. Trabzonspor'da iyi bir sezon geçiriyorsanız 30 gol atmalısınız. 30 gol atmak bir santrfor için en iyisidir" dedi.