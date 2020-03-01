Alexander Sörloth'tan transfer açıklaması!

Trabzonspor'un Norveçli süper golcüsü Alexander Sörloth, transfer haberlerinden yorulduğunu ve şu anda tek odak noktasının Trabzonspor olduğunu açıkladı.

Trabzonspor'un 6.5 milyone euro satın alma opsiyonu bulunan Sörloth, gelecek sezon da bordo-mavili takımda kiralık olarak forma giymeye devam edecek.

Trabzonspor'un iki sezon sonunda toplam 750 bin euro kiralama bedeli ödeyeceği Norveçli yıldız, bordo-mavili kulüpten toplam 3 milyon euro ücret alacak.

Transfer haberlerinin arttığı son dönemde bir açıklama yapan Sörloth, "Birçok haber görüyorum, okuyorum ve bana iletiliyor ancak şu anda hiçbirisi umurumda değil. Trabzonspor'da harika bir ortam yakaladık ve şu anda hem ligde hem de kupada şampiyonluğu kovalıyoruz. Çok kaliteli bir takımız ve arkadaşlık da üst seviyede. Böyle bir takımda, var olan hedeflerimizin gölgesinde transfer konuşmak takım arkadaşlarıma saygsısızlık olur; ben bunu yapmayacağım" dedi.