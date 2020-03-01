Kupadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
01 Mart 2020, Pazar
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Kupadaki - maçının biletleri satışa çıktı

Kupadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı

'nda heyecan yarı final mücadeleleriyle devam ediyor. Kupa yarı finalinde ile , ilk mücadelede bordo-mavililerin ev sahipliğinde karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin biletleri de satışa sunuldu.

kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelenin biletleri 80 ile 700 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı.

Öte yandan, İl Güvenlik Kurulunun kararı gereğince bu maçta kağıt bilet uygulaması olmayacağı duyuruldu.

  1. 01.03.2020
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