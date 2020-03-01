Kupadaki Trabzonspor-Fenerbahçe maçının biletleri satışa çıktı
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yarı final mücadeleleriyle devam ediyor. Kupa yarı finalinde Trabzonspor ile Fenerbahçe, ilk mücadelede bordo-mavililerin ev sahipliğinde karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin biletleri de satışa sunuldu.
Trabzonspor kulübünün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak mücadelenin biletleri 80 ile 700 lira arasında değişen fiyatlarla satışa çıkarıldı.
Öte yandan, Trabzon İl Güvenlik Kurulunun kararı gereğince bu maçta kağıt bilet uygulaması olmayacağı duyuruldu.
- 01.03.2020
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