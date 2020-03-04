Sörloth Altay'ın adeta kabusu oldu!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etti. Maça Sörloth-Altay mücadelesi damga vurdu.

Fenerbahçe kalecisi Altay Bayındır, Sörloth'la ikili mücadelelerde zorluk yaşadı. Norveçli forvet maçın başından itibaren özellikle duran toplarda direkt olarak kaleci Altay'la temaslar kurdu. Skorer'de yer alan habere göre genç eldiven de maçın başından itibaren bu durumla alakalı şikayetçi oldu.

Trabzonspor'un durdurulamayan golcüsü Alexander Sörloth, yine klasını konuşturdu. 23 yaşındaki forvet, bu sezon 36. resmi maçında 25. kez ağları havalandırdı.

Kupada da 4. kez sevinen Sörloth, ligde yine Medical Park Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye gol atmıştı.