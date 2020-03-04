Sörloth Altay'ın adeta kabusu oldu! Trabzonspor-Fenerbahçe maçına damga vurdu - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
04 Mart 2020, Çarşamba
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Sörloth Altay'ın adeta kabusu oldu!

Sörloth Altay'ın adeta kabusu oldu!

, yarı final ilk maçında sahasında konuk ettiği 'yi 2-1 mağlup ederek rövanş maçı öncesi avantaj sağladı. Karşılaşmada bordo-mavili takımın ilk golünü kaydeden , sarı-lacivertli takımın kalecisi 'ın adeta kabusu oldu.

yarı final ilk maçında , sahasında ağırladığı 'yi 2-1 mağlup ederek rövanş karşılaşması öncesi avantaj elde etti. Maça Sörloth-Altay mücadelesi damga vurdu.

Fenerbahçe kalecisi , Sörloth'la ikili mücadelelerde zorluk yaşadı. Norveçli forvet maçın başından itibaren özellikle duran toplarda direkt olarak kaleci Altay'la temaslar kurdu. Skorer'de yer alan habere göre genç eldiven de maçın başından itibaren bu durumla alakalı şikayetçi oldu.

Trabzonspor'un durdurulamayan golcüsü , yine klasını konuşturdu. 23 yaşındaki forvet, bu sezon 36. resmi maçında 25. kez ağları havalandırdı.

Kupada da 4. kez sevinen Sörloth, ligde yine Medical Park Stadı'nda oynanan maçta Fenerbahçe'ye gol atmıştı.

  1. 04.03.2020
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