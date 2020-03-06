A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a ziyaret
Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Kulübü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin hatrına kara kalem portreleri ile üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım ve Trabzonspor formaları hediye edildi.
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ile ziyarette bir süre görüşen Güneş, Trabzonspor'a başarılar diledi. Sağıroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ziyarete eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanı Faruk Özak, eski asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, eski kulüp yöneticisi Erdal Atalay da katıldı.
Ziyaretin anısına Trabzonlu ressam Cem Aşçıoğlu'nun yaptığı kara kalem portreleri ile üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım ve Trabzonspor formaları hediye edildi.
- 06.03.2020
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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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