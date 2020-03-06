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06 Mart 2020, Cuma
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Haberler Trabzonspor Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a ziyaret

A Teknik Direktörü 'ten 'a ziyaret

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Trabzonspor'a ziyaret

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü , Kulübü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretin hatrına kara kalem portreleri ile üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu A ve formaları hediye edildi.

A Teknik Direktörü , Kulübünü ziyaret etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ile ziyarette bir süre görüşen Güneş, 'a başarılar diledi. Sağıroğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyarete eski Gençlik ve Spor Bakanı ve Trabzonspor Kulübünün eski başkanı , eski asbaşkan Hayrettin Hacısalihoğlu, eski kulüp yöneticisi Erdal Atalay da katıldı.

Ziyaretin anısına Trabzonlu ressam Cem Aşçıoğlu'nun yaptığı kara kalem portreleri ile üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu A Milli Takım ve Trabzonspor formaları hediye edildi.

  1. 06.03.2020
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