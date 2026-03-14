Galatasaray'da Can Armando Güner gerçeği! Transfer görüşmeleri sırasında...
Galatasaray'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı 18 yaşındaki yetenekli sağ kanat oyuncusu Can Armando Güner ile ilgili dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Sarı-kırmızılılar, Can'ın eski kulübü Borussia Mönchengladbach ile yaptığı pazarlıklarda Barış Alper Yılmaz'dan ders çıkararak ilerledi.
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 09:26
Galatasaray'da geleceğe yönelik kadro planlaması çerçevesinde bir ay önce ailesiyle birlikte Kemerburgaz tesislerine getirilen Can Armando Güner'in transferindeki dikkat çeken detaylar ortaya çıktı.
Sarı-kırmızılıların uzun süren pazarlıklar sonucu bitirdiği transferde masaya yatırılan rakamlar ve Alman temsilcisinin talepleri şu şekildeydi...
Sabah'ta yer alan habere göre Mönchengladbach, kapıyı 750 bin euro ile kapıyı açtı ve yoğun uğraşlar sonucu 300 bin euro bonservis bedeline ikna edildi.
Öte yandan Bundesliga ekibinin sözleşmeye sonraki satıştan pay maddesi ekletme talebi ise reddedildi.
Geçmiş yönetimin Barış Alper Yılmaz'a koydurduğu yüzde 20 pay maddesini dikkate alan sarı-kırmızılı kulüp, Can Armando'da bu yolu izlemedi.
Ocak ayında 18 yaşından gün alan gurbetçi yıldız adayı, Galatasaray'la 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı.
Sarı-kırmızılı takım, bu transferi sezon sonuna bırakmadı ve mutlu sona ulaştı.