Real Madrid-Elche maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid-Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da zirve yarışı kızışırken Real Madrid, Santiago Bernabeu'da taraftarıyla buluşuyor. Ev sahibi ekipte Kylian Mbappe ve Jude Bellingham gibi isimlerin sakatlık durumları teknik heyeti düşündürse de, Vinicius Junior ve son haftaların formda ismi Arda Güler'in hücumdaki etkinliği Arbeloa'nın en büyük güvencesi. Elche cephesinde ise işler pek yolunda gitmiyor; deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan konuk ekip, bu kötü gidişata dur demek niyetinde. İşte Real Madrid-Elche maçının detayları...

Real Madrid-Elche MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 28. haftasındaki Real Madrid-Elche maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Santiago Bernabeu'daki karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Real Madrid-Elche MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Real Madrid-Elche mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid-Elche MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, F Garcia; Valverde, Camavinga, Tchouameni; Güler; Vinicius, Brahim

Elche: Dituro; Chust, Affengruber, Petrot; Josan, Febas, Aguado, Valera; Neto; A Silva, Rodriguez