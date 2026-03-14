Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga Real Madrid-Elche maçı CANLI | Ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga’nın 28. haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid, sahasında ligde kalma savaşı veren Elche’yi ağırlıyor. Alvaro Arbeloa yönetimindeki İspanyol devi, 63 puanla zirve takibini sürdürürken, hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde aldıkları Manchester City galibiyetinin moraliyle sahaya çıkıyor. Diğer tarafta ise Eder Sarabia’nın çalıştırdığı Elche, 26 puanla 17. sırada bulunuyor ve zorlu Madrid deplasmanından puan çıkararak tehlike bölgesinden uzaklaşmak istiyor. Bernabeu’nun büyülü atmosferinde oynanacak bu mücadele iki takım için de hayati öneme sahip. Peki Real Madrid-Elche maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 Cumartesi 09:36
Real Madrid-Elche maçını canlı takip etmek için tıklayın...

La Liga'da zirve yarışı kızışırken Real Madrid, Santiago Bernabeu'da taraftarıyla buluşuyor. Ev sahibi ekipte Kylian Mbappe ve Jude Bellingham gibi isimlerin sakatlık durumları teknik heyeti düşündürse de, Vinicius Junior ve son haftaların formda ismi Arda Güler'in hücumdaki etkinliği Arbeloa'nın en büyük güvencesi. Elche cephesinde ise işler pek yolunda gitmiyor; deplasmanda henüz galibiyeti bulunmayan konuk ekip, bu kötü gidişata dur demek niyetinde. İşte Real Madrid-Elche maçının detayları...

Real Madrid-Elche MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

La Liga'nın 28. haftasındaki Real Madrid-Elche maçı, 14 Mart Cuma günü oynanacak. Santiago Bernabeu'daki karşılaşma, Türkiye Saati ile 23.00'te başlayacak.

Real Madrid-Elche MAÇI HANGİ KANALDA?

İspanya'nın en üst liginin puan cetvelini yeniden yazabilecek potansiyeldeki Real Madrid-Elche mücadelesi, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

Real Madrid-Elche MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Asencio, Huijsen, F Garcia; Valverde, Camavinga, Tchouameni; Güler; Vinicius, Brahim

Elche: Dituro; Chust, Affengruber, Petrot; Josan, Febas, Aguado, Valera; Neto; A Silva, Rodriguez

