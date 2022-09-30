Haberler Haberler SİGARAYA ZAM! İşte güncel sigara fiyatları - Eylül 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

SİGARAYA ZAM! İşte güncel sigara fiyatları - Eylül 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Tütün kullanıcıları, sosyal medyada dolaşan iddialar sonrası "Sigaraya zam mı geldi, güncel zamlı sigara fiyatları ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Hatırlanacağı üzere Mayıs ayında sigaradaki asgari maktu vergi tutarı 0,71 TL'den 0,79 TL'ye çıkmış, son zamlarla en düşük sigaranın fiyatı 27,50 TL olmuştu. Peki 8 Eylül 2022 Sigaraya zam mı geldi? Marlboro, Tekel, Kent, Winston, Parliament sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Haberler Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2022 Cuma 17:39
SİGARAYA ZAM! İşte güncel sigara fiyatları - Eylül 2022 sigara fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

Sigaraya zam mı geldi, 8 Eylül 2022 Sigara fiyatları ne kadar oldu sorusuna gelen son zam iddiaları sonrası yanıt aranıyor. Marlboro, Marlboro Touch, Parliament, Muratti, Lark, Chesterfield, L&M sigaraları yeni, güncel ve zamlı liste fiyatlarıyla merak ediliyor. Yeni sigara fiyatları araştırılırken konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi. İşte konuya dair bilgiler…

SİGARAYA ZAM MI GELDİ? 8 EYLÜL 2022

Sosyal medyada bir gruba ait sigaraya zam geldiği iddiaları nedeniyle yeni sigara fiyatları araştırılırken konu ile ilgili henüz resmi açıklama gelmedi.

En son güncel sigara fiyatları ise şu şekilde;

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Marlboro Touch: 30,00 TL

Marlboro: 31,00 TL

West Grey SL (Uzun) 28,50,00 TL

Monte Carlo: 27,50 TL

Camel Yellow 100: 48 TL

Chesterfield: 27,50 TL

L&M: 27,50 TL

Muratti: 29,00 TL

Muratti BLU: 28,00 TL

Lark: 28,00 TL

Parliament: 31,50 TL

Camel Slender: 27,50

Winston: 29 TL

LD: 27,5 TL

Marlboro Roll 50: 29,00 TL

Marlboro Edge: 29,00 TL

Imperial Classic Red - 28,00 TL

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