Fenerbahçe'den açıklama geldi! İşte İrfan Can Kahveci ve Osayi'nin son durumu
Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel yaşadıkları sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Sarı-lacivertliler resmi hesabından, iki oyuncunun da sağlık durumunu açıkladı. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 17:57 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 19:09
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Konya'da 2 puan bırakan sarı lacivertlilere bir şok haber sakat oyunculardan geldi.
Karşılaşmanın 52. dakikasında Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci sakatlanarak oyundan çıktı.
SON DURUMLARI BELLİ OLDU!
İrfan Can Kahveci'nin sol arka alt adalesinde yırtık tespit edildi.
Bright Osayi Samuel'in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edildi.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
Dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın
@AcibademSaglik
Hastanesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiş olup, yapılan tetkiklerde;
İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adelesinde yırtık, Bright Osayi Samuel'in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir.
Oyuncularımızın tedavisine hemen başlanılmıştır.
Fenerbahçe'nin sağlık heyeti, iki futbolcuyu da sondan bir önceki hafta oynanacak olan Galatasaray derbisine yetiştirmeye çalışıyor.
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