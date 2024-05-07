Fenerbahçe'den açıklama geldi! İşte İrfan Can Kahveci ve Osayi'nin son durumu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

İSMAİL KARTAL: SORUMLULUK BANA AİT İsmail Kartal, oyuncuların elinden geleni yaptığını belirterek, golü bulamadıklarını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.