Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'den açıklama geldi! İşte İrfan Can Kahveci ve Osayi'nin son durumu

Fenerbahçe'den açıklama geldi! İşte İrfan Can Kahveci ve Osayi'nin son durumu

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Osayi Samuel yaşadıkları sakatlık nedeniyle oyundan çıktı. Sarı-lacivertliler resmi hesabından, iki oyuncunun da sağlık durumunu açıkladı. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 17:57 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 19:09
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Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! İşte dönüş tarihi

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Konyaspor ile golsüz berabere kaldı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! İşte dönüş tarihi

Şampiyonluk yarışında beklenmedik kayıp yaşayan sarı lacivertliler 90 puanda kaldı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! İşte dönüş tarihi

İSMAİL KARTAL: SORUMLULUK BANA AİT

İsmail Kartal, oyuncuların elinden geleni yaptığını belirterek, golü bulamadıklarını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! İşte dönüş tarihi

Konya'da 2 puan bırakan sarı lacivertlilere bir şok haber sakat oyunculardan geldi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! İşte dönüş tarihi

Karşılaşmanın 52. dakikasında Osayi Samuel ve İrfan Can Kahveci sakatlanarak oyundan çıktı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! İşte dönüş tarihi

SON DURUMLARI BELLİ OLDU!
İrfan Can Kahveci'nin sol arka alt adalesinde yırtık tespit edildi.

Fenerbahçe'den açıklama geldi! İşte İrfan Can Kahveci ve Osayi'nin son durumu

Bright Osayi Samuel'in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edildi.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! İşte dönüş tarihi

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

Dün akşam Tümosan Konyaspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncularımızın
@AcibademSaglik
Hastanesinde MR görüntülenmeleri gerçekleştirilmiş olup, yapılan tetkiklerde;

İrfan Can Kahveci'nin sol ayak arka alt adelesinde yırtık, Bright Osayi Samuel'in ise sol ayak bileğinde ödem ve kanama tespit edilmiştir.

Oyuncularımızın tedavisine hemen başlanılmıştır.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci şoku! İşte dönüş tarihi

Fenerbahçe'nin sağlık heyeti, iki futbolcuyu da sondan bir önceki hafta oynanacak olan Galatasaray derbisine yetiştirmeye çalışıyor.

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