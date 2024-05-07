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Fenerbahçe'de gerginlik hat safhada! Mert Hakan ile Dzeko...

Son dakiak spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu mücadelede flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 10:30
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Fenerbahçe'de gerginlik hat safhada! Mert Hakan ile Dzeko...

Fenerbahçe şampiyonluk yolunda en büyük yarayı Konya'da aldı. Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor ile deplasman karşılaşan sarı lacivertliler çok önemli puan kaynı yaşadı.

Fenerbahçe'de gerginlik hat safhada! Mert Hakan ile Dzeko...

Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı sonrasında ezeli rakibi Galatasaray ile puan farkı 6 oldu.

Fenerbahçe'de gerginlik hat safhada! Mert Hakan ile Dzeko...

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, ligde son 3 haftaya girilirken büyük bir yara aldı. Matematiksel olarak şampiyonluk devam ediyor ancak iş artık mucizelere kaldı.

Fenerbahçe'de gerginlik hat safhada! Mert Hakan ile Dzeko...

MERT HAKAN DZEKO'YA ATARLANDI!

Konyaspor maçının 31. dakikasında yaşanan tartışma maça damga vurdu. Mert Hakan Yandaş ile Edin Dzeko arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.

Fenerbahçe'de gerginlik hat safhada! Mert Hakan ile Dzeko...

Birbirlerine taktik verdiği düşünülen ikili arasında uzun süre el kol hareketi oldu.

Fenerbahçe'de gerginlik hat safhada! Mert Hakan ile Dzeko...

Ancak yaşananların taktikten çok bir tartışma ve kavga olduğu görüldü.

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