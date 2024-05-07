Fenerbahçe'de gerginlik hat safhada! Mert Hakan ile Dzeko...
Son dakiak spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu mücadelede flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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MERT HAKAN DZEKO'YA ATARLANDI!
Konyaspor maçının 31. dakikasında yaşanan tartışma maça damga vurdu. Mert Hakan Yandaş ile Edin Dzeko arasında yaşanan kavga kameralara yansıdı.
Birbirlerine taktik verdiği düşünülen ikili arasında uzun süre el kol hareketi oldu.
Ancak yaşananların taktikten çok bir tartışma ve kavga olduğu görüldü.
Görüntüler sosyal medyada da çok konuşuldu.
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