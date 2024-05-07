Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Artık her şey bitti"
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile kozlarını paylaştı. Bu mücadele 0-0 biterken, Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar karşılaşmayı değerlendirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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"G.SARAYLI OYUNCU YAKALADI MI ATIYOR..."
Konyaspor hücum organizasyonu olmayan bir takım… İyi kapanmaya çalıştılar, kompakt oynamaya çalıştılar ve çok önemli bir puan aldılar.
Aslında organize tek atakları da attıkları goldü fakat haklı olarak ofsayt diye sayılmadı. Şu hatalı bu hatalı diyemiyoruz. Dzeko ile Icardi'nin farkı şu; Galatasaraylı oyuncu yakaladı mı atıyor… Ne Dzeko kadar mücadele ediyor ne de onun kadar koşuyor ama yakaladı mı atıyor. Dzeko ise çok kaçırıyor.
"BUGÜNDEN İTİBAREN F.BAHÇE'DE ÇOK TAŞ YERİNDEN OYNAR"
Dün bazı kafa şutları var ki bu kafalara Avrupa'da en iyi vuran santrforlardan ama golü yapamadı. Sonuçta; F.Bahçe için %99 oranla bir yıl daha heba oldu.
Kolay değil, 10 senedir şampiyonluk yok. Bugünden itibaren Fenerbahçe'de çok taş yerinden oynar. Hatta Ali Koç bile...
"FERDİ'YE ŞİDDETLİ BİR DİZ VURUYOR"
Hakem Bahattin Şimşek bir pozisyon dışında genelde iyi götürdü. Hatası ilk yarıda Ferdi bir faul yapıyor, bu faulü vermiyor, hemen akabinde de Ahmet Oğuz, Ferdi'nin kalçasına topla oynanmayacak mesafede şiddetli bir diz vuruyor.
Bu diz kırmızı kartlık bir pozisyon ama öncesinde atlanmış bir faul var.
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