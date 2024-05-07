Ahmet Çakar'dan flaş yorum! "Artık her şey bitti"

Aslında organize tek atakları da attıkları goldü fakat haklı olarak ofsayt diye sayılmadı. Şu hatalı bu hatalı diyemiyoruz. Dzeko ile Icardi'nin farkı şu; Galatasaraylı oyuncu yakaladı mı atıyor… Ne Dzeko kadar mücadele ediyor ne de onun kadar koşuyor ama yakaladı mı atıyor. Dzeko ise çok kaçırıyor.