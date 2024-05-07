TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Uruguaylı kanat! Teklif ortaya çıktı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerle ilgili Güney Amerika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Bu sezonki 13. beraberliğini alan TÜMOSAN Konyaspor ise puanını 37'ye çıkardı.
Konya beraberliğiyle şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-lacivertliler, transfer için kolları sıvadı.
Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken Güney Amerika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.
"bolavib"in haberine göre; sarı-lacivertliler, Toluca'da forma giyen 2000 doğumlu sol kanat Maximiliano Araujo için nabız yokladı.
Fenerbahçe'nin Uruguaylı kanat forvetin şartlarını sorduğu ve mayıs ayı sonunda resmi girişimlere başlayacağı ileri sürüldü.
Oyuncunun Meksika'dan ayrılıp Avrupa'ya gitmek istediği de haberin içeriğinde vurgulandı.
Fenerbahçe'nin 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Araujo için 10 milyon Euro civarında bir teklif yapması bekleniyor.
Tam adı Maximiliano Javier Araujo Vilches olan futbolcu, bu sezon Toluca formasıyla 34 maça çıktı.
Uruguaylı futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.
Araujo'nun kulübüyle olan sözleşmesi 31 Aralık 2026'ya kadar devam ediyor.
24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeriyse 7.5 milyon Euro.
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