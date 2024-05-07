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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Uruguaylı kanat! Teklif ortaya çıktı

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile golsüz berabere kalarak şampiyonluk yolunda ağır yara alan Fenerbahçe'de gözler yaz transfer dönemine çevrildi. Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan sarı-lacivertlilerle ilgili Güney Amerika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Uruguaylı kanat! Teklif ortaya çıktı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a konuk oldu.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Uruguaylı kanat! Teklif ortaya çıktı

Hem şampiyonluk yarışını hem de küme düşme hattını yakından ilgilendiren mücadelede iki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Uruguaylı kanat! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 90'a çıkararak bitime 3 hafta kala lider Galatasaray'ın 6 puan gerisine düştü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Uruguaylı kanat! Teklif ortaya çıktı

Bu sezonki 13. beraberliğini alan TÜMOSAN Konyaspor ise puanını 37'ye çıkardı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Uruguaylı kanat! Teklif ortaya çıktı

Konya beraberliğiyle şampiyonluk yarışında ağır yara alan sarı-lacivertliler, transfer için kolları sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Uruguaylı kanat! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe, yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdürürken Güney Amerika basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Uruguaylı kanat! Teklif ortaya çıktı

"bolavib"in haberine göre; sarı-lacivertliler, Toluca'da forma giyen 2000 doğumlu sol kanat Maximiliano Araujo için nabız yokladı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Uruguaylı kanat! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin Uruguaylı kanat forvetin şartlarını sorduğu ve mayıs ayı sonunda resmi girişimlere başlayacağı ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Uruguaylı kanat! Teklif ortaya çıktı

Oyuncunun Meksika'dan ayrılıp Avrupa'ya gitmek istediği de haberin içeriğinde vurgulandı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Uruguaylı kanat! Teklif ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Araujo için 10 milyon Euro civarında bir teklif yapması bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Uruguaylı kanat! Teklif ortaya çıktı

Tam adı Maximiliano Javier Araujo Vilches olan futbolcu, bu sezon Toluca formasıyla 34 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Fenerbahçe'ye Uruguaylı kanat! Teklif ortaya çıktı

Uruguaylı futbolcu, 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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