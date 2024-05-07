GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ve Mertens'ten sezona damga vuran istatistik!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen Galatasaray'da Mauro Icardi ve Mertens performanslarıyla göz dolduruyor. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncuları istatistikleriyle sezona damga vurdu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ
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KARİYER REKORU
7 maçta 9 gol, 2 asistle krallığa yükselirken zirvede farkın artmasını sağladı. Ne İnter ne de PSG'de böyle bir performansı bulunan yıldız, en uzun serisini yakaladığı gibi 44 maçta 30 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı (2017-18 İnter/29 gol). İcardi kalan 3 maçta hem şampiyonluğu hem de rekorunu geliştirmeyi istiyor.
Dries Mertens… Napoli efsanesi olarak geldiği G.Saray'ı kısa sürede benimsedi. Sempatik tavırları, eşi ve çocuğu Ciro'yla gönüllere taht kurdu.
Ligdeki ilk sezonunda 30 maçta 6 gol, 3 asistlik katkı yaptı, şampiyonluk sevinci yaşadı. Fakat bir türlü Napoli'de yıllardır alıştırdığı gol vuruşlarını izletemeyen Belçikalı yıldızın bu sezon kulübede hamle oyuncusu olması bekleniyordu. 37 yaşındaki oyuncu, önce formayı kaptı sonra da resitale başladı.
OYNADI... OYNATTI
Sezonun en özel isimlerinden olan Mertens, 29. haftadaki Çaykur Rize maçına kadar 26 maçta 4 gol, 6 asistle oynuyordu. Tıpkı Mauro İcardi gibi o da son 7 haftada sazı eline aldı.
Hem oynayıp hem oynattı… 7 haftada 8 asist ve 4 gol katkısıyla rakamlarını ikiye katladı. 14 gol pasıyla asist krallığına yükselen Mertens, adeta Napoli yıllarına nazire yaptı. 2018- 19'da efsanesi olduğu İtalyan ekibinde yaptığı 7 maçlık seriyi tekrarlayan yıldızın hedefinde onu geride bırakmak var.
LİGDE ZİRVEDELER
Icardi ile Mertens, Süper Lig'de de zirveye çıktı. 14 golle asist kralı olan Mertens'in takımda en fazla servis yaptığı isim Mauro İcardi oldu.
Belçikalı 10 numara, Arjantinli yıldızın attığı 23 golün 7'sini hazırladı. Mertens ile İcardi, ligde 'En iyi ikililer' listesinde birinci sıraya yerleşti.
ALEX'İ GEÇECEK
Bu sezon toplamda 30 gol, 11 asist yapan Mauro İcardi, 41 gol katkısına ulaştı. Arjantinli yıldız kalan üç maçta 4 gol katkısı daha vermesi halinde Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex de Souza'ya ait bir sezonda 44 gol katkısı rekorunu kıracak.
1 YIL DAHA KALACAK
Sivas maçının ardından, 'Bu hafta sözleşme görüşmem var' diyen 37 yaşındaki yıldız Galatasaray'da kalmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, performansıyla dikkat çeken Mertens'e 1 yıllık öneri sunacak. Kısa sürede anlaşma sağlanarak imzaların atılması bekleniyor.
70 MAÇ 53 GOL 19 ASİST
Süper Lig'de iki yılda 55 maçta 45 gol, 15 asistle şov yapan İcardi, toplamda 70 karşılaşmada 53 gol, 19 asistlik katkı verdi. 72 gole direkt etki etti.
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