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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ve Mertens'ten sezona damga vuran istatistik!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa emin adımlarla yürüyen Galatasaray'da Mauro Icardi ve Mertens performanslarıyla göz dolduruyor. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncuları istatistikleriyle sezona damga vurdu. İşte detaylar... | GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 06:50
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GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ve Mertens'ten sezona damga vuran istatistik!

Galatasaray tarihinin en golcü 3. yabancısı, üst üste iki sezonda 20+ gol atan ilk yabancı futbolcu sarı-kırmızılı futbolseverlerin aşkı…

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ve Mertens'ten sezona damga vuran istatistik!

Tanımlamaya istatistik ve sıfat yetmeyen Mauro İcardi, bu yıl da repertuarında ne varsa ortaya koydu. Sezon genelinde sakat sakat oynayan Arjantinli, hem takım arkadaşlarına örnek oldu hem de skor yükünü sırtladı. Son düzlükte klasını konuşturan Tangocu, 24. şampiyonluk yürüyüşünün baş aktörlerinden oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ve Mertens'ten sezona damga vuran istatistik!

KARİYER REKORU
29. haftadaki Çaykur Rize maçıyla vites arttıran 31 yaşındaki oyuncu, Kasımpaşa, Hatay, Alanya, Pendik, Adana Demir ve Sivas'ı da boş geçmedi.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ve Mertens'ten sezona damga vuran istatistik!

7 maçta 9 gol, 2 asistle krallığa yükselirken zirvede farkın artmasını sağladı. Ne İnter ne de PSG'de böyle bir performansı bulunan yıldız, en uzun serisini yakaladığı gibi 44 maçta 30 gole ulaşarak kariyer rekorunu kırdı (2017-18 İnter/29 gol). İcardi kalan 3 maçta hem şampiyonluğu hem de rekorunu geliştirmeyi istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ve Mertens'ten sezona damga vuran istatistik!

Dries Mertens… Napoli efsanesi olarak geldiği G.Saray'ı kısa sürede benimsedi. Sempatik tavırları, eşi ve çocuğu Ciro'yla gönüllere taht kurdu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ve Mertens'ten sezona damga vuran istatistik!

Ligdeki ilk sezonunda 30 maçta 6 gol, 3 asistlik katkı yaptı, şampiyonluk sevinci yaşadı. Fakat bir türlü Napoli'de yıllardır alıştırdığı gol vuruşlarını izletemeyen Belçikalı yıldızın bu sezon kulübede hamle oyuncusu olması bekleniyordu. 37 yaşındaki oyuncu, önce formayı kaptı sonra da resitale başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ve Mertens'ten sezona damga vuran istatistik!

OYNADI... OYNATTI
Sezonun en özel isimlerinden olan Mertens, 29. haftadaki Çaykur Rize maçına kadar 26 maçta 4 gol, 6 asistle oynuyordu. Tıpkı Mauro İcardi gibi o da son 7 haftada sazı eline aldı.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ve Mertens'ten sezona damga vuran istatistik!

Hem oynayıp hem oynattı… 7 haftada 8 asist ve 4 gol katkısıyla rakamlarını ikiye katladı. 14 gol pasıyla asist krallığına yükselen Mertens, adeta Napoli yıllarına nazire yaptı. 2018- 19'da efsanesi olduğu İtalyan ekibinde yaptığı 7 maçlık seriyi tekrarlayan yıldızın hedefinde onu geride bırakmak var.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ve Mertens'ten sezona damga vuran istatistik!

LİGDE ZİRVEDELER
Icardi ile Mertens, Süper Lig'de de zirveye çıktı. 14 golle asist kralı olan Mertens'in takımda en fazla servis yaptığı isim Mauro İcardi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ve Mertens'ten sezona damga vuran istatistik!

Belçikalı 10 numara, Arjantinli yıldızın attığı 23 golün 7'sini hazırladı. Mertens ile İcardi, ligde 'En iyi ikililer' listesinde birinci sıraya yerleşti.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ve Mertens'ten sezona damga vuran istatistik!

ALEX'İ GEÇECEK
Bu sezon toplamda 30 gol, 11 asist yapan Mauro İcardi, 41 gol katkısına ulaştı. Arjantinli yıldız kalan üç maçta 4 gol katkısı daha vermesi halinde Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Alex de Souza'ya ait bir sezonda 44 gol katkısı rekorunu kıracak.

GALATASARAY HABERLERİ - Icardi ve Mertens'ten sezona damga vuran istatistik!

1 YIL DAHA KALACAK
Sivas maçının ardından, 'Bu hafta sözleşme görüşmem var' diyen 37 yaşındaki yıldız Galatasaray'da kalmaya çok yakın. Sarı-kırmızılılar, performansıyla dikkat çeken Mertens'e 1 yıllık öneri sunacak. Kısa sürede anlaşma sağlanarak imzaların atılması bekleniyor.

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