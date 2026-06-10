Galatasaray'a transferde dev rakipler!
Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sonuç almak isteyen Galatasaray, kadrosunda takviye yapacağı mevkileri belirledi. Bu doğrultuda defansif orta saha transferi için düğmeye basan sarı-kırmızılı yönetim, listesindeki o oyuncu için Avrupa'nın 2 güçlü takımı ile yarışmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 20:30
Özellikle savunma hattına takviye yapması beklenen Aslan'da gündeme son olarak sürpriz bir isim geldi.
Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray, geçtiğimiz yaz AS Monaco'dan 17 milyon euro karşılığında West Ham United'a transfer olan Soungoutou Magassa'yı gündemine aldı.
İngiliz temsilcisi, küme düşmesinin ardından gelen mali yükleri karşılamak adına yetenekli oyuncunun satışına sıcak bakıyor.
Öte yandan haberde aktarılana göre Galatasaray'a transferde Eintracht Frankfurt ve Juventus ile yarışıyor.
FRANKFURT ATAĞA GEÇECEK
Bundesliga temsilcisi, yeni teknik direktörü Adi Hütter'in Monaco zamanlarından kuvvetli bağları bulunan Magassa için vites artırmaya hazırlanıyor.
Sarı-kırmızılıların ise Okan Buruk'un belirlediği profile uygun ve Premier Lig'de kendini kanıtlamış 22 yaşındaki futbolcu için yapacağı hamle merak konusu.
Defansif orta saha oyuncusu, West Ham forması ile tüm turnuvalarda toplamda 26 maça çıktı ve 1 gol/1 asist kaydetti.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.