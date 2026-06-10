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Haberler Galatasaray Galatasaray'a transferde dev rakipler!

Galatasaray'a transferde dev rakipler!

Gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılı bir sonuç almak isteyen Galatasaray, kadrosunda takviye yapacağı mevkileri belirledi. Bu doğrultuda defansif orta saha transferi için düğmeye basan sarı-kırmızılı yönetim, listesindeki o oyuncu için Avrupa'nın 2 güçlü takımı ile yarışmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 20:30
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Galatasaray'a transferde dev rakipler!

Trendyol Süper Lig'i üst üste 4. kez zirvede tamamlayan Galatasaray, yönünü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne çevirdi.

Galatasaray'a transferde dev rakipler!

Geçtiğimiz sezon son 16 turunda Liverpool ile eşleşen ve eşleşmenin ilk maçını RAMS Park'ta 1-0 kazanan sarı-kırmızılılar, Anfield'daki rövanşta 4-0 mağlup gelmiş ve çeyrek final biletini kapamamıştı.

Galatasaray'a transferde dev rakipler!

Gelecek sezon Devler Ligi'ndeki başarısını en az bir basamak yukarıya taşımak isteyen Cimbom, bu doğrultuda yaz transfer dönemi çalışmalarını sıklaştırdı.

Galatasaray'a transferde dev rakipler!

Özellikle savunma hattına takviye yapması beklenen Aslan'da gündeme son olarak sürpriz bir isim geldi.

Galatasaray'a transferde dev rakipler!

Foot Mercato'nun haberine göre Galatasaray, geçtiğimiz yaz AS Monaco'dan 17 milyon euro karşılığında West Ham United'a transfer olan Soungoutou Magassa'yı gündemine aldı.

Galatasaray'a transferde dev rakipler!

İngiliz temsilcisi, küme düşmesinin ardından gelen mali yükleri karşılamak adına yetenekli oyuncunun satışına sıcak bakıyor.

Galatasaray'a transferde dev rakipler!

Öte yandan haberde aktarılana göre Galatasaray'a transferde Eintracht Frankfurt ve Juventus ile yarışıyor.

Galatasaray'a transferde dev rakipler!

FRANKFURT ATAĞA GEÇECEK

Bundesliga temsilcisi, yeni teknik direktörü Adi Hütter'in Monaco zamanlarından kuvvetli bağları bulunan Magassa için vites artırmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'a transferde dev rakipler!

Sarı-kırmızılıların ise Okan Buruk'un belirlediği profile uygun ve Premier Lig'de kendini kanıtlamış 22 yaşındaki futbolcu için yapacağı hamle merak konusu.

Galatasaray'a transferde dev rakipler!

Defansif orta saha oyuncusu, West Ham forması ile tüm turnuvalarda toplamda 26 maça çıktı ve 1 gol/1 asist kaydetti.

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