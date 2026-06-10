Galatasaray'a transferde dev rakipler!

Öte yandan haberde aktarılana göre Galatasaray'a transferde Eintracht Frankfurt ve Juventus ile yarışıyor.

Sarı-kırmızılıların ise Okan Buruk'un belirlediği profile uygun ve Premier Lig'de kendini kanıtlamış 22 yaşındaki futbolcu için yapacağı hamle merak konusu.