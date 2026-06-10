A Milli Takım'da basın toplantısı: Bizden korkmalılar!

FIFA 2026 Dünya Kupası için geri sayım sürerken milli yıldızlarımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, Arizona'da düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamalardan öne çıkan başlıklar...

Kerem Aktürkoğlu: Sakatlığım yok

"Sakatlığım yok, çok şükür atlattık. Güzel bir kamp oluyor. Tüm ülkemizin bu anı beklediğinin farkındayız. Bizden beklenenin de farkındayız. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Umarım ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur. Biz takım olarak ve oyun olarak ülkemizi temsil etmek istiyoruz."

Orkun Kökçü: Aile ortamı gibi

"Arkadaş ortamı, aile ortamı gibi, çok iyiyiz. Herkes iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz. Hazırız. Daha da iyi hazırlanacağız. İlk maçı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Orkun Kökçü: İnşallah biz de yaşayabiliriz

"2002'nin hikayelerini duyuyorsun; babam, amcalarım anlatıyor. Ben yaşayamadım tabii, 24 sene sonra turnuvaya katıldık. Ben Hollanda'da doğup büyüdüğüm için, 2010'da Hollanda finale çıktı, oradaki heyecanı gördüm. Ben de bir gün inşallah Türkiye ile bunu yaşarım diye hayal kuruyordum. Şimdi bu sahnedeyiz. İnşallah biz de yaşayabiliriz."

Kerem Aktürkoğlu: Hepimizin hayaliydi

"24 yıl sonra buradayız, ağabeylerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi. Bunu başarmış olmak, ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etme fırsatını yakalamak büyük bir gurur. Sadece buraya gelmek, katılmak bizim gibi bir ülke için başarı olmamalı. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra burayı futbolumuzla ve takım olarak sahaya her şekilde kendi karakterimizi, futbolumuzu yansıtıyoruz. Bu da sonuçlara olumlu yansıyor. Bu turnuvaya çok iyi form grafiğiyle geldi. 24 yıl sonra ülkemizin, taraftarlarımızın neler beklediğinin farkındayız. Bu beklentileri karşılamak için sahada kim olursa olsun, arkasında 85 milyon olacak. Sahaya kim çıkarsa çıksın, ay-yıldızlı formayı en güzel şekilde temsil edecek. Ülkemizi, hak ettiği yere çıkarırız ve bunu tüm dünyaya gösteririz umarım."

Kerem Aktürkoğlu: Kim oynarsa oynasın...

"Ben kanat oyuncusuyum ama Montella hocayla milli takımda forvet oynuyorum. Bir şikayetim yok, iyi hissediyorum. Takıma olumlu katkı sağladığımı düşünüyorum, hocamız da böyle düşünüyor. Kim oynarsa oynasın katkı verebilmek önemli, ben de takıma katkı sağladığım zaman mutlu oluyorum. Forvette rahat ve iyi hissediyorum."

Orkun Kökçü: Hoca şans verirse...

"Herkes önemli bu takımda. Hoca nasıl bir 11'le çıkarsa çıksın hocanın arkasında, bu kararın arkasında. Ne katabileceğimi biliyorum takıma, özelliklerimi biliyorum. Hoca da şans verirse en iyi şekilde göstermek istiyorum."

Kerem Aktürkoğlu: Kosova maçındaki gol...

"Kosova maçındaki gol... Önemli olan Dünya Kupası'na katılabilmekti. Tabii ki herkes gol atmanın, asist yapmanın hayaliyle maça çıkar. Biz hücum oyuncuları olarak skora katkı sağlayınca mutlu oluyoruz, performansımız da insanları tatmin ediyor. Golde Orkun'a da söyledim, sadece ofsayt için tedirgindim. Topun dışarı çıktığını düşünerek dokundum. Orkun da 'biliyorum' dedi, sadece 'ofsayt mısın' dedi. Orkun'un asisti, benim golümle oldu ama o gün oynayan, kulübede oturan, tribünde olan, teknik heyet... Hep söylüyorum. Biz harika bir takımız. Müthiş arkadaşlıklar var içeride, herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. 12 ayın 12'sinde de birlikteymiş gibi bir sinerji var. Ben 6 senedir milli takıma geliyorum, son 2-3 senedir harika bir arkadaşlık var. Bu başarılara da etki ediyor. Herkesin hayali var, çocukken milli takım hayali kuruyorduk. Dünya Kupası ütopik bir hayaldi. Akıllarımızdan silinmiş 2002 Dünya Kupası. Bunların hayalini kurmak, burada olmak çok güzel. Sadece Dünya Kupası'nda olmak da yeterli değil, yeterli olmamalı. Umarım ülkemizi çok iyi temsil ederiz."

Orkun Kökçü: Sonunda buradayız

"Kosova maçındaki gol pozisyonunda tek merak ettiğim şey, ofsayt olup olmadığıydı. Benim için de aynı şekilde. Kimin attığının önemi yok, Dünya Kupası'na katıldık. Bununla mutlu olduk. Asla golün tartışması falan olmadı. Onu bir netleştirelim. Tek merak ettiğim şey, Kerem'in ofsayt olup olmadığıydı. Sonunda olmadı. Çok önemli bir goldü. Tek bir hedefimiz vardı bu süreçte, o da Dünya Kupası'na katılmaktı. Onu da o golle başardık. 20 dakika daha vardı ama o mutluluk güzeldi. Hollanda'da doğup büyüdüm. Hollanda Milli Takımı katılırdı. Oradaki heyecanı görünce ben de ister istemez Türk Milli Takımı'yla katılırız, ben de olurum diye hayal ediyordum. Sonunda buradayız. Sadece katılmak değil, bu turnuvada bir şeyler başarmak istiyoruz. İnşallah güzel bir hikaye yazacağız, buna eminim."

Orkun Kökçü: Problem olacağını düşünmüyorum

"Sıcaklık nedeniyle özel bir çalışma yok, akşam üstü çalışıyoruz. Hava çok sıcak oluyor ama 10 gündür buradayız, alıştığımızı düşünüyoruz. Futbolda bunlar var, bahane olarak kullanmamalıyız. İyi çalışıyoruz. Problem olmayacağını düşünüyorum."

Kerem Aktürkoğlu: Herkes için zor şartlar var

"Orkun'la Kulüpler Dünya Kupası'na katıldık Benfica'yla burada. Zor şartlar ama herkes için bu zor şartlar var. Daha farklı, daha serin bir havada futbol oynamak daha güzel olurdu ama elimizdeki imkanlar bunlar. Burası Miami'ye göre daha sıcak. Gruptaki maçlarımız akşam saatlerinde olacak, bu açıdan şanslıyız. Havadan yakınmak bizi bir yere götürmez, şartlara alıştık. 10 gündür buradayız, bazı şeyler oturdu."

Kerem Aktürkoğlu: Tam alışamamıştık

"Venezuela maçından sonra hocamızla da, kendi aramızda da konuştuk. Hazırlık maçlarında bazı şeyler istediğiniz gibi olmuyor. Hava şartlarına o gün daha tam alışamamıştık. Hazırlık maçlarında oyuncu değişiklikleriyle motivasyon sıkıntısı oluyor. Oradan çıkarılacak dersler önemliydi. Çıkardık. Avustralya maçı hazırlıklarına çok önceden başladık. Hem turnuvayı hem rakibimizi çok ciddiye alıyoruz. Burada başarılı olmak istiyoruz. Takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Çok yoğun bir çalışma sürecimiz ve tempomuz var."

Orkun Kökçü: Yoğun tempomuz var

"Hafif bir konsantrasyon eksiği vardı belki. Hazırlık maçında olsun, grup maçlarında olmasın diyorum kendi kendime. Sıcak bir havaydı. Miami'ye yeni gelmiştik, alışma süreciydi. Maçtan sonra hoca istediklerini daha net vurguladı. Günde belki 3 toplantı yapıyoruz. Yoğun tempomuz var. İstediğimiz oyunu göstermek için elimizden geleni yapıyoruz. İlk grup maçında daha iyi bir oyun göstereceğimize inanıyorum."

Orkun Kökçü: Kenan hazır olacak

"Juventus taraftarı mısın? Kenan şu an hafif bir sakatlığı var sanırım. Tam net olarak bilmiyoruz. Kenan'ın ne kadar yetenekli olduğunu hepimiz biliyoruz. Herkese ihtiyacımız var. İnşallah Kenan'ı da en yakın zamanda aramızda görürüz, diğer oyuncular gibi Kenan da çok önemli. Hazır olacağını düşünüyorum, doktor veya fizyoterapist değilim ama hazır olacak."

Kerem Aktürkoğlu: Kenan'ın kalitesini biliyoruz

"Kenan'ın kalitesini hepimiz biliyoruz. Bizim için çok önemli. Bildiğim kadarıyla sakatlığı iyiye gidiyor, antrenmanlara başladı. Doktor olmadığımız için dönüş zamanını bilmiyorum. İçtenlikle söylüyorum; biz genç ve potansiyelli, çok iyi oyunculara sahibiz. Hepimiz farkındayız. İnşallah bizimle birlikte olur her maçta Kenan, önemli katkılar sağlar. Kimin oynadığı da çok önemli değil gerçekten, kim oynarsa oynasın 85 milyon arkasında olacak. İnşallah herkes fit ve oynayacak durumda olur."

Orkun Kökçü: En güzel hikayeyi yazmak istiyoruz

"Ben 1 sene Benfica'daydım, son gün geldi sanırım, Kerem için stresliydi. İlk geldiğinde başarılı olacağından emindim. Kalitesini ve Benfica'da neye ihtiyacı olduğunu biliyordum. Geldiğinde de 10 maç arka arkaya gol attı. Benfica'da çok iyi anlaştık, hem saha içi hem saha dışı. Güzel bir dönemdi. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da birlikte oynadık 1-2 hafta. Şimdi buradayız. Asıl, en güzel hikayeyi burada yazmak istiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz, herkes odaklanmış durumda. Çok güzel bir duygu Kerem ile yine burada olmak."

Kerem Aktürkoğlu: Umarım bir kez daha başarırız

"1 sene geçmiş, yeni fark ediyorum. Orkun ile milli takımdan sonra hemen Benfica için Kulüpler Dünya Kupası kampına katılmıştık, bizi gerçekten çok yıprattı. Güzel bir seneydi Orkun ile beraber, güzel sezonla ülkemize döndük. Hikaye yazmaya devam ediyoruz milli takımla. Bu hikayeyi başarılı şekilde sonlandırmak istiyoruz. Dünya Kupası ülkemiz için çok önemli. Avrupa Şampiyonası'nda güzel bir hikaye yazdık, umarım aynısını Dünya Kupası'nda da yazarız. Orkun ile beraber oynamak çok mutluluk verici, kendisini çok seviyorum."

Kerem Aktürkoğlu: Biz Türkler duyguyla oynarız

"Arizona ile ilgili en hatırlayacağım şey çok sıcak olması, çok yoruyor. Güzel bir yer, güzel bir tesisimiz, otelimiz var. Bize çok güzel ev sahipliği yapıyor. ABD ile oynadığımız hazırlık maçı güzeldi, kazanmıştık. ABD de çok iyi oynamıştı. Zor bir maçtı. Şimdi Dünya Kupası'nda onlara karşı oynayacağız. Çok daha farklı, çok daha zor olacak. Biz buraya kendi kalitemizi, kendi oyunumuzu, duygumuzu yansıtmak için buradayız. Biz Türkler olarak duygularıyla oynayan, hareket eden bir milletiz. Bu da sahaya çok güzel yansıyor. İnşallah biz kazanırız ABD'ye karşı. İstediğimiz sonuca ulaşırız."

Orkun Kökçü: Bizden korkabilirler

"Bizi 'dark horse' olarak görmelerine katılıyorum. Takım olarak kaliteli oyuncularla doluyuz. Her an ekstra bir şey yapabilecek kapasitede oyuncularımız var. Bizden korkabilirler!"

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