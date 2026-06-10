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Haberler Basketbol Alperen Şengün: Tek amacım ülkemdeki gençlere güzel örnek olabilmek

Alperen Şengün: Tek amacım ülkemdeki gençlere güzel örnek olabilmek

Bahçeşehir Üniversitesinin (BAU) "Türkiye'ye Değer Katanlar Ödülü"nün bu yılki sahibi milli basketbolcu Alperen Şengün oldu. Şengün, ödül töreninde yaptığı açıklamada, "Gerçekten tek amacım ülkemdeki gençlere güzel örnek olabilmek" dedi.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 16:27
Alperen Şengün: Tek amacım ülkemdeki gençlere güzel örnek olabilmek

BAU Güney Kampüs Konferans Salonu'nda gerçekleşen ödül törenine BAU Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel, BAU Mütevelli Heyeti Üyeleri Ömer Yücel, Saygın Şenel, BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

İki kez All Star'a seçilme başarısı gösteren milli basketbolcuyu, törende BAU öğrencileri ve Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın altyapı oyuncuları karşıladı.

NBA'de Houston Rockets formasını giyen 23 yaşındaki oyuncu, Bahçeşehir Üniversitesi tarafından her yıl eğitim ve gelişime yön veren; ülke ekonomisine, spora, sanat mirasına, tanıtıma ve bilinirliğe katkı sağlayan isimler arasında seçilen bir kişiye verilen "Türkiye'ye Değer Katanlar Ödülü"ne layık görüldü.

Bahçeşehir Koleji İcra Kurulu Başkanı Hüseyin Yücel, törende yaptığı konuşmada, "Bugün ülkemizi dünyanın en büyük basketbol sahnesinde gururla temsil eden bir değeri onurlandırmak için bir aradayız. Alperen Şengün, genç yaşına rağmen çalışkanlığı, karakteri ve başarılarıyla Türk sporunun ilham veren isimlerinden biri haline geldi. Onun NBA'de ortaya koyduğu performans, yalnızca bireysel bir başarı hikayesi değil; Türk basketbolunun ulaştığı seviyenin de güçlü bir göstergesidir. Bizim için Bahçeşehir evimiz, Beşiktaş ise aşkımız. Alperen ise hepimizin ortak gururudur. Alperen ile bu noktada da ortaklıklarımız var. İkimizin nabzı da siyah beyaz atıyor. Bu açıdan da bu ödülü Alperen'in alıyor oluşu benim için ayrı bir mutluluk. Bugün sahada kulüpler tabii ki fair play çerçevesinde rekabet edecek ama Türk sporunun yetiştirdiği değerleri alkışlarken hepimiz aynı taraftayız. Bu vesileyle Alperen Şengün'ü yürekten kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. İyi ki varsın Alperen, iyi ki bu ülkenin evladısın." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından Alperen Şengün, ödülünü Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel'in elinden aldı.

Rektör Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, milli oyuncuya çiçek verirken, Hüseyin Yücel ise tören sonunda ay-yıldızlı sporcuya imzalı Beşiktaş forması hediye etti.

Alperen Şengün, törende yaptığı konuşmada, "Gerçekten tek amacım ülkemdeki gençlere güzel örnek olabilmek. Daha fazla genci NBA'de görebilmek en büyük hayallerimden biri. En iyi şekilde örnek olup ülkemi en iyi şekilde orada temsil etmek benim en büyük gururum ve görevim." dedi.

Milli basketbolcu, törenin ardından katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirip forma imzaladı.

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