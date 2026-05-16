Ziraat Türkiye Kupası
Fenerbahçe Beko normal sezonu lider tamamladı!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 30. ve son hafta maçında deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ni yenen Fenerbahçe Beko, normal sezonu lider tamamladı.

Basketbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2026 18:37
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig'in 30. ve son hafta maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, rakibini 96-86 mağlup etti. Böylelikle Fenerbahçe Beko, normal sezonu lider tamamladı.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Ziya Özorhon, Duhan Köyiçi

Bahçeşehir Koleji: Matt Mitchell 4, Calep Homesley 16, Tyler Cavanaugh 3, Furkan Haltalı 4, Jordan Ford 5, Mateusz Ponitka 15, Williams 18, İsmet Akpınar 3, Hunter Hale 10, Göktüğ Baş 8

Fenerbahçe Beko: Tarık Biberovic 14, Nicolo Melli 5, Devon Hall 16, Khem Birch 4, Talen Horton Tucker 7, Nando De Colo 10, Wade Baldwin 14, Chris Silva 17, Metecan Birsen 6, Onuralp Bitim 3, Emre Ekşioğlu

1. Periyot: 23-22 (Fenerbahçe lehine)

Devre: 48-40 (Fenerbahçe lehine)

3. Periyot: 65-56 (Fenerbahçe lehine)

