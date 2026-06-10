Fenerbahçe ve Galatasaray arasında transferde büyük savaş!
Yaz transfer döneminin başlamasıyla sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Juventus formasını terleten aynı yıldız isme talip olduğu öğrenildi. Gündeme oturan haber ise İtalya'dan geldi. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 10 Haziran 2026 19:58
Galatasaray geride kalan sezon çok büyük bir başarıya imza attı ve Trendyol Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı.
Sarı-kırmızılılar yeni sezonda da aynı başarıyı tekrarlamak isterken diğer yandan mücadele edeceği Devler Ligi'nde de önemli bir başarı elde etmek istiyor.
Bu doğrultuda Cimbom'da Okan Buruk önderliğinde kadro planlama çalışmaları devam ederken takıma katılacak isimler büyük merak konusu haline geldi.
Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'de ise heyecanla geçen bir başkanlık seçimi geride kaldı.
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yapılan seçim sonucunda yeniden sarı-lacivertli camiada başkanlık koltuğuna oturdu.
Kanarya'da Aziz Yıldırım önderliğinde transfer çalışmalarında vites yükseltildi.
Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken oldukça flaş bir gelişme yaşandı.
İki ezeli rakibin de Juventus formasını terleten aynı futbolcuya talip olduğu öğrenildi.
Calciomercato'nun yer verdiği habere göre; Juventus'tan ayrılma ihtimali olan Teun Koopmeiners ile Fenerbahçe ve Galatasaray yakından ilgileniyor. Oyuncunun ayrılmak istemesinde Torino ekibinde ilk 11'de forma şansı bulamadığı aktarıldı.
SAHADA ÇOK YÖNLÜ BİR İSİM
28 yaşındaki Hollandalı futbolcu ana mevkisi olan ön libero dışında sahada on numara ve stoper pozisyonlarında da görev alabiliyor.