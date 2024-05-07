Haberler Galatasaray Menajeri açıkladı! Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi?

Menajeri açıkladı! Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi?

Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın futbolcusu Nicolo Zaniolo, sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olmuştu. İtalya futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe geri dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Yıldız oyuncunu Menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 16:03
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Menajeri açıkladı! Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi?

Galatasaray'ın sezon başında satın alma opsiyonuyla 5 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceğindeki belirsizlik devam ediyor.

Menajeri açıkladı! Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi?

Sezon sonunda Aston Villa'dan ayrılması beklenen Zaniolo, Galatasaray'a dönecek. Öte yandan İtalyan yıldızın ülkesine döneceğine dair ciddi iddialar var.

Menajeri açıkladı! Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi?

Geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada İtalya'ya dönme hedefini gizlemeyen Zaniolo'nun menajerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Menajeri açıkladı! Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi?

Ntvspor'un derlediği habere göre Tuttomercato'ya konuşan Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, "Şu anda sadece sezonu iyi bitirmeyi düşünüyoruz. İngiltere Premier Lig harika bir deneyimdi ve bu devam etmeyeceği anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Menajeri açıkladı! Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi?

Şimdilik sezon sonuna ve EURO 2024'e odanlandıklarını belirten Vigorelli "Daha sonra neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.

Menajeri açıkladı! Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi?

Bu sezon çıktığı 39 maçta toplam 1347 dakika süre alan Zaniolo 3 gollük skor katkısı verdi.

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