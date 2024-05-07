Menajeri açıkladı! Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi?
Son dakika spor haberi: Galatasaray'ın futbolcusu Nicolo Zaniolo, sezon başında İngiliz ekibi Aston Villa'ya kiralık olarak transfer olmuştu. İtalya futbolcunun sarı-kırmızılı ekibe geri dönüp dönmeyeceği merak konusuydu. Yıldız oyuncunu Menajerinden açıklama geldi. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Ntvspor'un derlediği habere göre Tuttomercato'ya konuşan Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, "Şu anda sadece sezonu iyi bitirmeyi düşünüyoruz. İngiltere Premier Lig harika bir deneyimdi ve bu devam etmeyeceği anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.
Şimdilik sezon sonuna ve EURO 2024'e odanlandıklarını belirten Vigorelli "Daha sonra neler olacağını göreceğiz" şeklinde konuştu.
Bu sezon çıktığı 39 maçta toplam 1347 dakika süre alan Zaniolo 3 gollük skor katkısı verdi.
Galatasaray'ın 15 milyon euro karşılığında Roma'dan renklerine bağladığı 24 yaşındaki futbolcunun Sarı-Kırmızılılarla 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
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