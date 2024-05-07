Menajeri açıkladı! Nicolo Zaniolo Galatasaray'a geri dönecek mi?

Ntvspor'un derlediği habere göre Tuttomercato'ya konuşan Zaniolo'nun menajeri Claudio Vigorelli, "Şu anda sadece sezonu iyi bitirmeyi düşünüyoruz. İngiltere Premier Lig harika bir deneyimdi ve bu devam etmeyeceği anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.