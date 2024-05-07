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Galatasaray'a dev gelir! Borcunun 3'te 1'i ediyor

Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftası ile ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk için gün sayarken flaş bir haber ortaya çıktı. Cimbom'un kasası dolacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 11:54
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Galatasaray'a dev gelir! Borcunun 3'te 1'i ediyor

Trendyol Süper Lig'in 35. hafta karşılaşmasında sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 6 golle mağlup eden Galatasaray'da yüzler gülüyor.

Galatasaray'a dev gelir! Borcunun 3'te 1'i ediyor

Okan Buruk yönetiminde ikinci şampiyonluğunu elde etmek isteyen sarı-lacivertliler, ligin bitimine 3 hafta kala liderlik koltuğunda oturuyor.

Galatasaray'a dev gelir! Borcunun 3'te 1'i ediyor

Süper Lig'in 36. hafta maçında VavaCars Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Galatasaray'da, taraftarlar maddi anlamda kulübe önemli ölçüde destek olmaya devam ediyor.

Galatasaray'a dev gelir! Borcunun 3'te 1'i ediyor

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray yönetiminin yenilemeye sunduğu kombine biletlere yoğun ilgi gösterildi..

Galatasaray'a dev gelir! Borcunun 3'te 1'i ediyor

Şimdiye kadarki periyotta 33 bin kart sahibi kombinesini yeniledi.

Galatasaray'a dev gelir! Borcunun 3'te 1'i ediyor

Loca ve VIP koltuklarla birlikte 40 bin barajını geçen sarı kırmızılı kulüp, kapalı gişe RAMS Park'ta sınırlı sayıda bilet satışı gerçekleştiriyor.

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