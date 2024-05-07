Galatasaray'a dev gelir! Borcunun 3'te 1'i ediyor
Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftası ile ezeli rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-kırmızılı ekip şampiyonluk için gün sayarken flaş bir haber ortaya çıktı. Cimbom'un kasası dolacak. İşte detaylar... (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 11:50 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 11:54
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Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Galatasaray yönetiminin yenilemeye sunduğu kombine biletlere yoğun ilgi gösterildi..
Şimdiye kadarki periyotta 33 bin kart sahibi kombinesini yeniledi.
Loca ve VIP koltuklarla birlikte 40 bin barajını geçen sarı kırmızılı kulüp, kapalı gişe RAMS Park'ta sınırlı sayıda bilet satışı gerçekleştiriyor.
Galatasaray'da 2024-2025 sezonunda kombine ve localardan 2.5 milyar TL'den fazla gelir öngörülüyor.
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