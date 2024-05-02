Galatasaray'da Dursun Özbek'ten ödül töreninde dikkat çeken sözler!

Galatasaray'da GSYİAD Yılın Sporcusu ödül töreni düzenlendi. Bu törende sarı-kırmızılılarda Başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, futbolculardan Fernando Muslera, Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz açıklamalarda bulundular. Özellikle törende Özbek'in sözleri dikkat çekti.

ÖZBEK'İN SÖZLERİ...

GSYİAD, Galatasaray'ın önemli bir kuruluşu. Her zaman Galatasaray'ın yanında bulunmuş bir kurum. Bu aktiviteler, birlik beraberliğe katkı sağlayan aktiviteler. Camia için çok önemli.

Erden Timur'un 1905 GSYİAD Galatasaray'da Yılın Sporcusu Ödül Töreni'ne geldiğini gören Dursun Özbek, "Erden Kardeş de buradaymış, Erdencim hoşgeldin" ifadelerini kullandı.

"HEP SAHANIN İÇİNDE KALMAYA ÇALIŞTIK"

Çok zor bir sezonu sonlandırmak üzereyiz. Yaklaşık 1 ay var. Bazı gruplarda, bazı spor dallarında ligler bitti. En önemlisi futbol. Futbolda da devamlı saha içinde kalma arzusuyla, mücadeleyi kavgayı saha dışına çıkarmamak üzere, hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Bu duruşumuz aynen devam edecektir.

BURUK'UN SÖZLERİ...

"İNŞALLAH ŞAMPİYONLUĞU KUTLARIZ"

Aslında tüm Galatasaraylı sporcular değerli. Hepsinin emekleri var. Hepsi başarı sergiliyorlar. Tüm Galatasaraylı sporculara sevgilerimizi gönderiyoruz. Galatasaray formasını en güçlü şekilde temsil etmelerini dileyeceğim. Gerçekten hepimiz için çok önemli, çok değerli bir forma. Burada bazen ödül alıyoruz, layık oluyoruz ama Galatasaray'ın her ferdi ödül almalı. Galatasaray için her kim ne yapıyorsa karşılığını manevi olarak alıyor. İnşallah tekrar bir şampiyonluğu bu stadyumda kutlarız. Bir sonraki sene yeni ödül töreninde buluşuruz.

"17 KUPA OLACAK İNŞALLAH"

Fernando Muslera: Herkese teşekkürler. Yaptığımız işin ödüllendirilmesi bizi mutlu ediyor. Ben ve ailem, bu zengin kulübün tarihinin parçası olmak gurur verici. 17 kupa olacak inşallah. 14 yılımı verdim, birçok rekor kırdım. Bunlar beklenmedikti ama çok da mutluluk vericiydi.

İŞTE VERİLEN ÖDÜLLER:

Dries Mertens ve Barış Alper Yılmaz, 1905 GSYİAD tarafından Galatasaray'da 'Yılın Erkek Sporcusu Ödülü'nün ortak sahipleri oldu.

İlkin Aydın, 1905 GSYİAD tarafından Galatasaray'da 'Yılın Kadın Sporcusu Ödülü'nün sahibi oldu.

Fernando Muslera, 1905 GSYİAD tarafından Galatasaray'da 'Onur Ödülü'nün sahibi oldu.

ÖDÜLLERİNİ ALAN BARIŞ ALPER YILMAZ VE DRIES MERTENS'İN SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ!

Barış Alper Yılmaz: Özel duygular yaşıyorum. Bu stadyumda kupa almak, ödül almak çok mutluluk verici. Beni buna layık gördüğünüz için teşekkür ediyorum. Biz bir takımız. Bu ödülü takımım için alıyorum.

Dries Mertens: Kazandığımı biliyorum ama Barış'ın bu ödülünü almasını da çok istedim. Burada olmak çok keyifli. Çok mutluyuz. 1 sene için gelmiştim ama 2. senemi de tamamladım. Kalıp kalmayacağımı bilmiyorum. Ancak, bu ödül ve her şey için çok teşekkür ederim. Beni burada evimde gibi hissettirdiniz.