GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech'e flaş transfer teklifi! Ülkesinden duyurdular

Ligin son haftalarına yaklaşırken vites artıran ve yükselen performansıyla dünyanın radarına giren Hakim Ziyech'in talipleri de çoğalıyor.

Fas basınından le12.ma, 31 yaşındaki Faslı yıldıza Galatasaray taraftarının gösterdiği teveccühü ve Suudiler'in yoğun ilgisini farklı bir şekilde yorumladı.