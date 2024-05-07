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GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech'e flaş transfer teklifi! Ülkesinden duyurdular

Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a sezon başında katılan Hakim Ziyech için flaş gelişmeler yaşanıyor. Faslı futbolcuya yapılacak olan transfer teklifini ülkesinden duyurdular. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 13:44
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GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech'e flaş transfer teklifi! Ülkesinden duyurdular

Ligin son haftalarına yaklaşırken vites artıran ve yükselen performansıyla dünyanın radarına giren Hakim Ziyech'in talipleri de çoğalıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech'e flaş transfer teklifi! Ülkesinden duyurdular

Fas basınından le12.ma, 31 yaşındaki Faslı yıldıza Galatasaray taraftarının gösterdiği teveccühü ve Suudiler'in yoğun ilgisini farklı bir şekilde yorumladı.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech'e flaş transfer teklifi! Ülkesinden duyurdular

"Aşk ve paranın mücadelesi... Türk taraftarlar kalmasını isterken; Suudiler onu milyarlarla baştan çıkarıyor" şeklinde servis edilen haberde, Ziyech için; Al-Shabab ve Al-Saudi'nin toplamda 37.5 milyon Euro'ya varan sözleşme teklifleri yaptığı bildirildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech'e flaş transfer teklifi! Ülkesinden duyurdular

Öte yandan aynı haberde; Galatasaray'ın, Chelsea'den opsiyonla kiraladığı Ziyech'in satın alınması halinde Suudiler'in planından da bahsedildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech'e flaş transfer teklifi! Ülkesinden duyurdular

Sarı-kırmızılı ekibin, Ziyech'in bonservisini alma ihtimaline karşın Al-Shabab'ın, mukavaleye karşılık 15 milyon Euro'ya yakın bir rakam teklif ettiği yazıldı.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech'e flaş transfer teklifi! Ülkesinden duyurdular

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Faslı yıldız; sahada kaldığı bin 164 dakikada 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech'e flaş transfer teklifi! Ülkesinden duyurdular

Galatasaray'da şimdilik kiralık olan 31 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise yaklaşık 9.5 milyon Euro.

GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech'e flaş transfer teklifi! Ülkesinden duyurdular

OLAĞANÜSTÜ BİR GOL

Ziyech'in Sivasspor'a ceza sahası dışından attığı gol, Hollanda'da gündem oldu. Hollanda basını, atılan golle ilgili 'Olağanüstü' yorumu yaptı. Ziyech, yaptığı sosyal medya paylaşımında ise "Hikaye olmadan zafer olmaz" ifadelerini kullandı.

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