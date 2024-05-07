GALATASARAY HABERLERİ | Hakim Ziyech'e flaş transfer teklifi! Ülkesinden duyurdular
Son dakika transfer haberi: Galatasaray'a sezon başında katılan Hakim Ziyech için flaş gelişmeler yaşanıyor. Faslı futbolcuya yapılacak olan transfer teklifini ülkesinden duyurdular. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Öte yandan aynı haberde; Galatasaray'ın, Chelsea'den opsiyonla kiraladığı Ziyech'in satın alınması halinde Suudiler'in planından da bahsedildi.
Sarı-kırmızılı ekibin, Ziyech'in bonservisini alma ihtimaline karşın Al-Shabab'ın, mukavaleye karşılık 15 milyon Euro'ya yakın bir rakam teklif ettiği yazıldı.
BU SEZON NE YAPTI?
Bu sezon Sarı-Kırmızılı formayla tüm kulvarlarda 21 maça çıkan Faslı yıldız; sahada kaldığı bin 164 dakikada 8 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.
Galatasaray'da şimdilik kiralık olan 31 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri ise yaklaşık 9.5 milyon Euro.
OLAĞANÜSTÜ BİR GOL
Ziyech'in Sivasspor'a ceza sahası dışından attığı gol, Hollanda'da gündem oldu. Hollanda basını, atılan golle ilgili 'Olağanüstü' yorumu yaptı. Ziyech, yaptığı sosyal medya paylaşımında ise "Hikaye olmadan zafer olmaz" ifadelerini kullandı.
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