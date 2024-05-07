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GALATASARAY HABERLERİ - Mertens imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek Dries Mertens'in geleceği merak konusu olmuştu. Sarı-kırmızılı yönetim, Belçikalı yıldızla yola devam etme kararı alırken, Mertens'in yeni sözleşmesinin detayları da ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 18:14
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GALATASARAY HABERLERİ - Mertens imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta EMS Yapı Sivasspor'u ağırladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Sarı-kırmızılılar, rakibini 6-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle bitime 3 hafta kala farkı 6'ya çıkardı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Sol dizindeki probleme karşın Sivas maçında takımı yalnız bırakmayan ve harika bir oyun sergileyip, 2 gol atan, 1 de asist yapan tecrübeli futbolcunun yaptığı fedakârlık takdir topladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Sezon başında ilk 11'de yer bulmakta zorlanan Dries Mertens ligin ikinci yarısıyla birlikte Galatasaray'ın vazgeçilmezi oldu.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Yıldız oyuncu bu sezon ligde 33 maçta 8 gol atıp 17 asist yaptı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Belçikalı oyuncu tüm kulvarlarda ise 48 maçta 11 gol 17 asistle oynadı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Dries Mertens, EMS Yapı Sivasspor maçının ardından bu hafta içinde görüşmelerin yapılacağını açıklamıştı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Mertens, "Önümüzdeki sezon kalacak mıyım, göreceğiz. Bu hafta görüşmeler olacak." ifadelerini kullandı. Galatasaray, Belçikalı futbolcuyla sözleşme görüşmelerine başladı.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Galatasaray'da 2 senelik kontratı sezon sonunda bitecek olan ve futbolu bırakma düşüncesindeki Dries Mertens, bu kararını değiştirdi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

37 yaşındaki Belçikalı futbolcu, bir sene daha devam etmek için karar aldığı belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

AYNI ÜCRETİ ALACAK

Milliyet'in haberine göre; Mertens'in daha önceki kontrat şartlarıyla (2.9 milyon Euro net ve 1.1 milyon Euro imza parası) sözleşmesini yenileyeceği belirtildi.

GALATASARAY HABERLERİ - Mertens imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Senelik toplam 4 milyon Euro alacağı belirtilen Belçikalı futbolcu, Cimbom'un son dönemine en fazla damga vuran isim olarak ortaya çıktı.

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