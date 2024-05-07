GALATASARAY HABERLERİ - Mertens imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret

Sarı-kırmızılılar, rakibini 6-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu ve en yakın rakibi Fenerbahçe'nin puan kaybetmesiyle bitime 3 hafta kala farkı 6'ya çıkardı.

Sol dizindeki probleme karşın Sivas maçında takımı yalnız bırakmayan ve harika bir oyun sergileyip, 2 gol atan, 1 de asist yapan tecrübeli futbolcunun yaptığı fedakârlık takdir topladı.