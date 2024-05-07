GALATASARAY HABERLERİ - Mertens imzayı atıyor! İşte sözleşme süresi ve alacağı ücret
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa koşan Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi sona erecek Dries Mertens'in geleceği merak konusu olmuştu. Sarı-kırmızılı yönetim, Belçikalı yıldızla yola devam etme kararı alırken, Mertens'in yeni sözleşmesinin detayları da ortaya çıktı. İşte detaylar... (GS spor haberi)
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Sezon başında ilk 11'de yer bulmakta zorlanan Dries Mertens ligin ikinci yarısıyla birlikte Galatasaray'ın vazgeçilmezi oldu.
Yıldız oyuncu bu sezon ligde 33 maçta 8 gol atıp 17 asist yaptı.
Belçikalı oyuncu tüm kulvarlarda ise 48 maçta 11 gol 17 asistle oynadı.
Dries Mertens, EMS Yapı Sivasspor maçının ardından bu hafta içinde görüşmelerin yapılacağını açıklamıştı.
Mertens, "Önümüzdeki sezon kalacak mıyım, göreceğiz. Bu hafta görüşmeler olacak." ifadelerini kullandı. Galatasaray, Belçikalı futbolcuyla sözleşme görüşmelerine başladı.
Galatasaray'da 2 senelik kontratı sezon sonunda bitecek olan ve futbolu bırakma düşüncesindeki Dries Mertens, bu kararını değiştirdi.
37 yaşındaki Belçikalı futbolcu, bir sene daha devam etmek için karar aldığı belirtildi.
AYNI ÜCRETİ ALACAK
Milliyet'in haberine göre; Mertens'in daha önceki kontrat şartlarıyla (2.9 milyon Euro net ve 1.1 milyon Euro imza parası) sözleşmesini yenileyeceği belirtildi.
Senelik toplam 4 milyon Euro alacağı belirtilen Belçikalı futbolcu, Cimbom'un son dönemine en fazla damga vuran isim olarak ortaya çıktı.
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