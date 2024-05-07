Fenerbahçe puan kaybetti! Galatasaray avantajı kaptı... İşte şampiyonlukta kalan maçlar
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir yara aldı. Ligde kalan 3 hafta öncesi Galatasaray, sarı-lacivertlilerin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları... FB - GS SPOR HABERLERİ
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 10:45 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 10:46
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Böylelikle iç sahada 18'de 18 yaparak ligde 96 puana ulaştı ve liderliğini pekiştirdi.
G.Saray'ın hemen arkasında bulunan F.Bahçe ise Konyaspor deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü ve 2 puan kaybetti.
Sarı-lacivertliler deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürürken 90 puana yükseldi.
Şampiyonluk yarışında artık son 3 haftaya girilirken gözler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarına çevrildi. Her iki takımın da 3 maçlık fikstürü şöyle:
36. HAFTA:
Fatih Karagümrük - Galatasaray
Fenerbahçe - Kayserispor
37. HAFTA:
Galatasaray - Fenerbahçe
38. HAFTA:
Konyaspor - Galatasaray
Fenerbahçe - İstanbulspor
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