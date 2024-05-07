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Fenerbahçe puan kaybetti! Galatasaray avantajı kaptı... İşte şampiyonlukta kalan maçlar

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak zirve yarışında büyük bir yara aldı. Ligde kalan 3 hafta öncesi Galatasaray, sarı-lacivertlilerin 6 puan önünde liderliğini sürdürdü. İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın kalan maçları... FB - GS SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 10:45 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 10:46
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Fenerbahçe puan kaybetti! Galatasaray avantajı kaptı... İşte şampiyonlukta kalan maçlar

Trendyol Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken şampiyonluk yarışı müthiş bir mücadeleye sahne oluyor.

Fenerbahçe puan kaybetti! Galatasaray avantajı kaptı... İşte şampiyonlukta kalan maçlar

Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe sezon sonunda ipi göğüslemek için kıyasıya bir rekabet ortaya koyuyor.

Fenerbahçe puan kaybetti! Galatasaray avantajı kaptı... İşte şampiyonlukta kalan maçlar

Ligin 35. haftasında oynanan karşılaşmada Galatasaray, sahasında EMS Yapı Sivasspor'u 6-1 gibi farklı bir skorla mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Fenerbahçe puan kaybetti! Galatasaray avantajı kaptı... İşte şampiyonlukta kalan maçlar

Böylelikle iç sahada 18'de 18 yaparak ligde 96 puana ulaştı ve liderliğini pekiştirdi.

Fenerbahçe puan kaybetti! Galatasaray avantajı kaptı... İşte şampiyonlukta kalan maçlar

G.Saray'ın hemen arkasında bulunan F.Bahçe ise Konyaspor deplasmanından 0-0 beraberlikle döndü ve 2 puan kaybetti.

Fenerbahçe puan kaybetti! Galatasaray avantajı kaptı... İşte şampiyonlukta kalan maçlar

Sarı-lacivertliler deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürürken 90 puana yükseldi.

Fenerbahçe puan kaybetti! Galatasaray avantajı kaptı... İşte şampiyonlukta kalan maçlar

Şampiyonluk yarışında artık son 3 haftaya girilirken gözler Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kalan maçlarına çevrildi. Her iki takımın da 3 maçlık fikstürü şöyle:

Fenerbahçe puan kaybetti! Galatasaray avantajı kaptı... İşte şampiyonlukta kalan maçlar

36. HAFTA:

Fatih Karagümrük - Galatasaray
Fenerbahçe - Kayserispor

Fenerbahçe puan kaybetti! Galatasaray avantajı kaptı... İşte şampiyonlukta kalan maçlar

37. HAFTA:

Galatasaray - Fenerbahçe

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