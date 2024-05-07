Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG - Borussia Dortmund CANLI izle! (PSG Dortmund canlı yayın) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

PSG - Borussia Dortmund CANLI izle! (PSG Dortmund canlı yayın) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

PSG ile Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında kozlarını paylaşıyor. Zorlu randevuda turu geçen taraf dev turnuvadaki ilk finalist olacak. Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan kritik mücadelede hakem İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalıyor. PSG - Dortmund maçını haberimizden CANLI izleyebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 21:56 Güncelleme Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 22:06
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PSG - Borussia Dortmund CANLI izle! (PSG Dortmund canlı yayın) UEFA Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son sürat devam ediyor. Yarı final rövanşında PSG sahasında Borussia Dortmund'u konuk ediyor.

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan kritik mücadelede hakem Daniele Orsato düdük çalıyor.

Karşılaşmada tur atlayan taraf Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist olacak. Almanya'da oynanan ilk maçı Borussia Dortmund 1-0'lık skorla kazanmıştı. Her türlü beraberlik ve galibiyet Dortmund'u finale taşıyacak. PSG ise finale çıkmak için iki farklı kazanmak zorunda. Fransız ekibinin tek farklı galibiyetinde mücadele uzatmalara gidecek.

PSG - DORTMUND MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

PSG - DORTMUND MAÇINDA İLK 11'LER

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes, Zaire Emery, Fabian, Vitinha, Mbappe, Dembele, Ramos

Borussia Dortmund: Kobel, Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Sancho, Brandt, Adeyemi, Füllkrug

PSG - DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG - Dortmund maçı TV 8.5'tan canlı yayınlanıyor.

Ev sahibi Fransız temsilcisi, son 16 turunda Real Sociedad'ı, çeyrek finalde ise Barcelona'yı elemişti. Luis Enrique'nin öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon şu ana kadar çıktığı maçlarda 19 gol atmayı başardı. PSG, 2020'den sonra tekrar finale adını yazdırmak istiyor.

Borussia Dortmund ise son 16 turunda PSV Eindhoven, çeyrek finalde ise Atletico Madrid'i geçti. Edin Terzic'in öğrencileri bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde kalesinde sadece 9 gol gördü.

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