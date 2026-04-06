Ahmet Çakar Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini değerlendirdi

VAR'daki hakemin bu penaltıyı iptal ettirmemesinin yegane temeli kötü niyet olabilir. Amaç Fenerbahçe yarışta kalsın. Oysa ki maç boyunca Fenerbahçe 4-5 net pozisyon kaçırdı ama son dakikada hakemin ölümcül kararıyla ancak maçı kazanabildiler. Bu iş böyle gitmez. Gitmemeli…

Şu pozisyona penaltı diyen biri varsa tüm hakemlik geçmişimi çöpe atmaya hazırım. Baktığımızda en az 4 yüzde yüz gol pozisyonunu çok kötü vuruşlarla gol yapamayan bir Fenerbahçe var. Tabi Ersin mi müthiş kurtardı, yoksa kötü mü vurdular bu tartışılır.