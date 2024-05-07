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GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Yunan santrfor! Transferde Fatih Terim detayı...

Son dakika spor haberleri... Galatasaray'da gelecek sezon planlamaları başladı. Sarı-kırmızılılarda öncelikle hedeflerden birisi santrfor bölgesi olacak. Yönetim buna göre gündemine sürpriz bir yıldızı aldı. Bu transferdeki Fath Terim detayı dikkat çekti. İşte son gelişmeler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 09:14
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GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Yunan santrfor! Transferde Fatih Terim detayı...

Milliyet'in haberine göre Galatasaray'ın Fatih Terim yönetimindeki Panathinaikos'un forveti Fotis Ioannidis ile ilgilendiği iddia edildi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Yunan santrfor! Transferde Fatih Terim detayı...

Yunan basınından Sdna'da 'Ioannidis, Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda' başlığıyla yer alan habere göre sarı-kırmızılılar da, bu sezon yıldızı parlayan ismi yakından takip eden takımlar arasında yer alıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Yunan santrfor! Transferde Fatih Terim detayı...

24 yaşındaki futbolcu ile Sporting Lizbon, Lazio, Eintracht Frankfurt ve West Ham United gibi kulüplerin yanına Galatasaray'da eklendi.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Yunan santrfor! Transferde Fatih Terim detayı...

Yeni sezonda Arjantinli golcü Mauro Icardi'nin formasının garanti olduğu belirtilirken, Galatasaray'ın genç oyuncuyu Icardi'nin partneri yapmak istiyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Yunan santrfor! Transferde Fatih Terim detayı...

Haberde ayrıca Wilfried Zaha ve Carlos Vinicius gibi isimlerin Galatasaray'dan ayrılmasının beklendiği, dolayısıyla sarı-kırmızılıların yeni bir forvet arayışında olacağı vurgulandı.

GALATASARAY HABERLERİ | Cimbom'a Yunan santrfor! Transferde Fatih Terim detayı...

Bu bağlamda, Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı ekibinin kadrosundaki ismin gündeme geldiği aktarıldı.

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