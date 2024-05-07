Haberler Futbol Arda Güler Bayern Münih maçında oynacak mı? Ancelotti'den flaş sözler!

Arda Güler Bayern Münih maçında oynacak mı? Ancelotti'den flaş sözler!

Son dakika spor haberi: Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, takımdan bulduğu süreler ile taraftarları büyülemeye başladı. Birçok futbolsever yıldız oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde forma giyip giyemeyeceğini merak ediyor. Peki, Arda Güler Bayern Münih karşısında oynayacak mı? İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 14:52
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Arda Güler Bayern Münih maçında oynacak mı? Ancelotti'den flaş sözler!

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih'i konuk edecek olan Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi yaşandı. Dev maç öncesinde teknik direktör Carlo Ancelotti, son maçlarda süre verdiği Arda Güler'le özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Arda Güler Bayern Münih maçında oynacak mı? Ancelotti'den flaş sözler!

SOCIEDAD VE CADIZ MAÇLARINDA BEĞENİLERİ TOPLADI

Real Madrid'de son günlerde en çok konuşulan isimlerin başında Arda Güler geliyor. Real Sociedad maçında golünü atarak taklımına 3 puanı getiren genç yetenek, ilk 11'de çıktığı Cadiz karşılaşmasında da büyük beğeni toplamış ve oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ayakta alkışlanmıştı.

Arda Güler Bayern Münih maçında oynacak mı? Ancelotti'den flaş sözler!

Milli yıldızın bu performansı sonrası Carlo Ancelotti, kritik Bayern Münih maçı öncesi Arda Güler'e hazır ol mesajı gönderdi.

Arda Güler Bayern Münih maçında oynacak mı? Ancelotti'den flaş sözler!

BAYERN MAÇI ÖNCESİ KONUŞTU

Defensacentral'de yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre Carlo Ancelotti, son maçlarda gösterdiği performanslarla beğenileri kazanan Arda Güler'le Bayern Münih maçı öncesi konuştu.

Arda Güler Bayern Münih maçında oynacak mı? Ancelotti'den flaş sözler!

KARARINI VERDİ

Bayern Münih maçında genç yeteneğe hazır olmasını söyleyen İtalyan teknik adam, "Arda, hazır olmanı istiyorum. Sana ikinci yarıda ya da uzatmalarda ihtiyacım olabilir." sözlerini dile getirdi.

Arda Güler Bayern Münih maçında oynacak mı? Ancelotti'den flaş sözler!

ARDA OLUMLU KARŞILADI

Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçı dört gözle bekleyen Arda Güler ise bu sözleri oldukça olumlu karşıladı. Milli yıldız dev maçta süre alması halinde ilk defa Devler Ligi'nde forma giymiş olacak.

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