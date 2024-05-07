Arda Güler Bayern Münih maçında oynacak mı? Ancelotti'den flaş sözler!

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih'i konuk edecek olan Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi yaşandı. Dev maç öncesinde teknik direktör Carlo Ancelotti, son maçlarda süre verdiği Arda Güler'le özel bir görüşme gerçekleştirdi.
Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Bayern Münih'i konuk edecek olan Real Madrid'de Arda Güler gelişmesi yaşandı. Dev maç öncesinde teknik direktör Carlo Ancelotti, son maçlarda süre verdiği Arda Güler'le özel bir görüşme gerçekleştirdi.
SOCIEDAD VE CADIZ MAÇLARINDA BEĞENİLERİ TOPLADI
Real Madrid'de son günlerde en çok konuşulan isimlerin başında Arda Güler geliyor. Real Sociedad maçında golünü atarak taklımına 3 puanı getiren genç yetenek, ilk 11'de çıktığı Cadiz karşılaşmasında da büyük beğeni toplamış ve oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ayakta alkışlanmıştı.
Milli yıldızın bu performansı sonrası Carlo Ancelotti, kritik Bayern Münih maçı öncesi Arda Güler'e hazır ol mesajı gönderdi.
BAYERN MAÇI ÖNCESİ KONUŞTU
Defensacentral'de yer alan ve Milliyet'in derlediği habere göre Carlo Ancelotti, son maçlarda gösterdiği performanslarla beğenileri kazanan Arda Güler'le Bayern Münih maçı öncesi konuştu.
KARARINI VERDİ
Bayern Münih maçında genç yeteneğe hazır olmasını söyleyen İtalyan teknik adam, "Arda, hazır olmanı istiyorum. Sana ikinci yarıda ya da uzatmalarda ihtiyacım olabilir." sözlerini dile getirdi.
ARDA OLUMLU KARŞILADI
Şampiyonlar Ligi'ndeki dev maçı dört gözle bekleyen Arda Güler ise bu sözleri oldukça olumlu karşıladı. Milli yıldız dev maçta süre alması halinde ilk defa Devler Ligi'nde forma giymiş olacak.