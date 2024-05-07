Arda Güler Bayern Münih maçında oynacak mı? Ancelotti'den flaş sözler!

SOCIEDAD VE CADIZ MAÇLARINDA BEĞENİLERİ TOPLADI

Real Madrid'de son günlerde en çok konuşulan isimlerin başında Arda Güler geliyor. Real Sociedad maçında golünü atarak taklımına 3 puanı getiren genç yetenek, ilk 11'de çıktığı Cadiz karşılaşmasında da büyük beğeni toplamış ve oyundan çıkarken taraftarlar tarafından ayakta alkışlanmıştı.