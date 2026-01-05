CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe'de Oğuz Aydın transferinde büyük ters köşe!

Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın kısa süre içerisinde Rus ekibi CSKA Moskova'ya transfer olacağı konuşuluyordu. Son olarak futbolcudan geleceği hakkında flaş bir karar geldi. İşte haberin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2026 Pazartesi 09:46
Fenerbahçe'de geleceği en çok merak edilen isimlerden birisi de Oğuz Aydın. 25 yaşındaki futbolcuya son olarak Rus ekibi CSKA Moskova talip olmuştu.

Hatta Fenerbahçe'nin CSKA Moskova ile futbolcunun transferi için anlaştığı aktarılmıştı. Oyuncunun da bu transfere ikna olup Rusya'nın yolunu tutması bekleniyordu.

Son olarak Oğuz Aydın ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Akşam'ın haberine göre; 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen Oğuz Aydın, Rusya'da göz önünde olmayacağı gerekçesiyle CSKA'ya gitmek istemedi. Rus ekibi, milli futbolcuyla yeniden görüşecek.

