Fenerbahçe'de Oğuz Aydın transferinde büyük ters köşe!

Hatta Fenerbahçe'nin CSKA Moskova ile futbolcunun transferi için anlaştığı aktarılmıştı. Oyuncunun da bu transfere ikna olup Rusya'nın yolunu tutması bekleniyordu.
Son olarak Oğuz Aydın ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Akşam'ın haberine göre; 2026 Dünya Kupası'nda boy göstermek isteyen Oğuz Aydın, Rusya'da göz önünde olmayacağı gerekçesiyle CSKA'ya gitmek istemedi. Rus ekibi, milli futbolcuyla yeniden görüşecek.
