Haberler Fenerbahçe TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi! İşte boşta olan teknik direktörler listesi...

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi! İşte boşta olan teknik direktörler listesi...

Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Konyaspor karşısında alınan 0-0'lık sonucun ardından teknik direktör İsmail Kartal'a yoğun tepki oldu. Sarı-lacivertlilerde iddialara göre yeni sezon öncesi teknik direktörün yabancı olması bekleniyor. Mevcut başkan Ali Koç'un aday olması durumunda ve seçilmesi halinde yeni sezon için boşta olan bazı yabancı hocalarla temasa geçebileceği öne sürüldü. İşte serbest durumda olan teknik direktörler listesi... FB SPOR HABERLERİ

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 12:04
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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi! İşte boşta olan teknik direktörler listesi...

Trendyol Süper Lig'de 35. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi! İşte boşta olan teknik direktörler listesi...

Sarı-lacivertliler, düşme hattında bulunan rakibiyle golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray ile olan fark 6 oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi! İşte boşta olan teknik direktörler listesi...

Fenerbahçe'de özellikle İsmail Kartal'ın oynattığı futbol ve oyuncularla olan iletişimi büyük tepki çekti.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi! İşte boşta olan teknik direktörler listesi...

Sarı-lacivertlilerde bu gelişmeler sonrası boşta kalan yabancı teknik direktörler ise gelecek sezon için şimdiden konuşulmaya başlandı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi! İşte boşta olan teknik direktörler listesi...

İŞTE O İSİMLER:
JOACHIM LÖW

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi! İşte boşta olan teknik direktörler listesi...

RUDI GARCIA

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi! İşte boşta olan teknik direktörler listesi...

FRANK LAMPARD

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi! İşte boşta olan teknik direktörler listesi...

JOSE MOURINHO

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi! İşte boşta olan teknik direktörler listesi...

BRUNO GENESIO

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi! İşte boşta olan teknik direktörler listesi...

RUI VITORIA

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi! İşte boşta olan teknik direktörler listesi...

GRAHAM POTTER

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi! İşte boşta olan teknik direktörler listesi...

HANSI FLICK

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