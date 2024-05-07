TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de İsmail Kartal krizi! İşte boşta olan teknik direktörler listesi...
Son dakika spor haberleri... Fenerbahçe'de Konyaspor karşısında alınan 0-0'lık sonucun ardından teknik direktör İsmail Kartal'a yoğun tepki oldu. Sarı-lacivertlilerde iddialara göre yeni sezon öncesi teknik direktörün yabancı olması bekleniyor. Mevcut başkan Ali Koç'un aday olması durumunda ve seçilmesi halinde yeni sezon için boşta olan bazı yabancı hocalarla temasa geçebileceği öne sürüldü. İşte serbest durumda olan teknik direktörler listesi... FB SPOR HABERLERİ
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Sarı-lacivertliler, düşme hattında bulunan rakibiyle golsüz berabere kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray ile olan fark 6 oldu.
Fenerbahçe'de özellikle İsmail Kartal'ın oynattığı futbol ve oyuncularla olan iletişimi büyük tepki çekti.
Sarı-lacivertlilerde bu gelişmeler sonrası boşta kalan yabancı teknik direktörler ise gelecek sezon için şimdiden konuşulmaya başlandı.
İŞTE O İSİMLER:
JOACHIM LÖW
RUDI GARCIA
FRANK LAMPARD
JOSE MOURINHO
BRUNO GENESIO
RUI VITORIA
GRAHAM POTTER
HANSI FLICK
LAURENT BLANC
JURGEN KLINSMANN
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