Ricardo Quaresma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta oynadığı futbolla iz bırakan ve siyah beyazlı taraftarların sevgilisi olan Ricardo Quaresma, gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...
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"Şenol Hoca, benimle konuştu ve fiziksel olarak iyi olmamam halinde, beni oynatmayacağını söyledi. Başta kötü hissettim ama motive oldum ve daha iyi hale geldim. Kendi aramızda Şenol Güneş ile belli savaşlar verdik ama çok güzel başarılar yakaladık."
"SEMİH KILIÇSOY DAHA ÇOK PARLAYACAK"
"Semih Kılıçsoy çok yetenekli, çok iyi bir genç. İyi bir Beşiktaş kadrosu içerinde daha çok parlayacaktır. Günümüzde insanlar çok para kazanmayı düşünüyor ama Beşiktaş'ta sportif direktörün gelecekte daha çok nasıl kazanacağını düşünmeli. Bu kısımda hata var."
"SANTOS BENİ BEŞİKTAŞ'A İSTEDİ"
"Fernando Santos, Beşiktaş'a dönmemi ve futbol oynamamı istiyordu. Onun için de kolay bir dönem olmadı. Hasan Arat ile bu konu hakkında konuştuk ama ne istediğini sonra söylemedim. Ben kişisel olarak böyle şeylerin üzerine gitmem. Telefon numaram var, istedikleri zaman beni arayabilirler."
"YA BEŞİKTAŞ YA PORTO"
"İstanbul hayatımın bir parçası. Türkler, bana karşı çok iyi. Beşiktaş'ta büyük bir geçmişim oldu. Ölene kadar benimle olacak. İstanbul da bu yüzden hayatımın önemli noktası. Her gün idman yapıyorum, aynı zamanda teknik direktörlükle ilgili kurs alacağım. Aşağıdan başlayacağım ve yukarılara çıkmak istiyorum.
"Futbol oynar mıyım tekrar? Bunu bilmiyorum. Fırsat olursa oynarım ama bunun için bir endişem yok. Futbol oynayacaksam Beşiktaş ya da Porto olmalı! İki kulüp de negatif günler geçiriyor ama bu da futbolun parçası. Beşiktaş ve Porto'da hayatımın en güzel günlerim geçti. Hangi pozisyonda olursam, en iyisini yapmak istiyorum. Bu yüzden kurslar almak istiyorum."
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