Haberler Beşiktaş Ricardo Quaresma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."

Ricardo Quaresma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."

Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta oynadığı futbolla iz bırakan ve siyah beyazlı taraftarların sevgilisi olan Ricardo Quaresma, gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 16:03
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Ricardo Quaresma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."

Beşiktaş tarihinde iz bırakmış ve kulübün efsane isimlerinden olan yıldız futbolcu Ricardo Quaresma, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Ricardo Quaresma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI BENİM İÇİN HEP ÖZEL OLACAK"

"Beşiktaş taraftarı, daima benim için özel olacak. Beni bu kadar seven başka bir taraftar grubu olmadı. Onlar tarafından bu kadar sevilmek beni çok mutlu ediyor. Onlara her şey için teşekkür ederim."

Ricardo Quaresma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."

"ŞENOL GÜNEŞ'İN EKİBİNDE OLMAK İSTERİM"

"Şenol Güneş ile çalışmayı çok isterim. Çok tecrübeli, çok öğretici. Ona çok saygı duyuyorum ve Şenol Güneş'i çok seviyorum. Birlikte çok şey kazandık. Teknik direktörlük yolunda ondan çok şey öğrenmek isterim. Şenol Güneş'ten çok şey öğrendim. Transfer olduğumda çok iyi durumda değildim."

Ricardo Quaresma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."

"Şenol Hoca, benimle konuştu ve fiziksel olarak iyi olmamam halinde, beni oynatmayacağını söyledi. Başta kötü hissettim ama motive oldum ve daha iyi hale geldim. Kendi aramızda Şenol Güneş ile belli savaşlar verdik ama çok güzel başarılar yakaladık."

Ricardo Quaresma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."

"SEMİH KILIÇSOY DAHA ÇOK PARLAYACAK"

"Semih Kılıçsoy çok yetenekli, çok iyi bir genç. İyi bir Beşiktaş kadrosu içerinde daha çok parlayacaktır. Günümüzde insanlar çok para kazanmayı düşünüyor ama Beşiktaş'ta sportif direktörün gelecekte daha çok nasıl kazanacağını düşünmeli. Bu kısımda hata var."

Ricardo Quaresma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."

"SANTOS BENİ BEŞİKTAŞ'A İSTEDİ"

"Fernando Santos, Beşiktaş'a dönmemi ve futbol oynamamı istiyordu. Onun için de kolay bir dönem olmadı. Hasan Arat ile bu konu hakkında konuştuk ama ne istediğini sonra söylemedim. Ben kişisel olarak böyle şeylerin üzerine gitmem. Telefon numaram var, istedikleri zaman beni arayabilirler."

Ricardo Quaresma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."

"YA BEŞİKTAŞ YA PORTO"

"İstanbul hayatımın bir parçası. Türkler, bana karşı çok iyi. Beşiktaş'ta büyük bir geçmişim oldu. Ölene kadar benimle olacak. İstanbul da bu yüzden hayatımın önemli noktası. Her gün idman yapıyorum, aynı zamanda teknik direktörlükle ilgili kurs alacağım. Aşağıdan başlayacağım ve yukarılara çıkmak istiyorum.

Ricardo Quaresma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."

"Futbol oynar mıyım tekrar? Bunu bilmiyorum. Fırsat olursa oynarım ama bunun için bir endişem yok. Futbol oynayacaksam Beşiktaş ya da Porto olmalı! İki kulüp de negatif günler geçiriyor ama bu da futbolun parçası. Beşiktaş ve Porto'da hayatımın en güzel günlerim geçti. Hangi pozisyonda olursam, en iyisini yapmak istiyorum. Bu yüzden kurslar almak istiyorum."

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