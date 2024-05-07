Ricardo Quaresma'dan transfer itirafı! "Beşiktaş..."

"Şenol Hoca, benimle konuştu ve fiziksel olarak iyi olmamam halinde, beni oynatmayacağını söyledi. Başta kötü hissettim ama motive oldum ve daha iyi hale geldim. Kendi aramızda Şenol Güneş ile belli savaşlar verdik ama çok güzel başarılar yakaladık."

"SEMİH KILIÇSOY DAHA ÇOK PARLAYACAK" "Semih Kılıçsoy çok yetenekli, çok iyi bir genç. İyi bir Beşiktaş kadrosu içerinde daha çok parlayacaktır. Günümüzde insanlar çok para kazanmayı düşünüyor ama Beşiktaş'ta sportif direktörün gelecekte daha çok nasıl kazanacağını düşünmeli. Bu kısımda hata var."