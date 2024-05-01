BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Dünya devi Semih Kılıçsoy'u istiyor! Rekor bedelle gidecek

Siyah-beyazlıların başına talih kuşu kondu. Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için Avrupa devleri yarışıyor.

18 yaşındaki oyuncu için son olarak Premier Lig'den bir takımın teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Semih Kılıçsoy'un giderek yükselen performansı, Avrupa devlerinin dikkatinden kaçmadı.