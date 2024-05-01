Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Dünya devi Semih Kılıçsoy'u istiyor! Rekor bedelle gidecek

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Dünya devi Semih Kılıçsoy'u istiyor! Rekor bedelle gidecek

Son dakika spor haber: İngiliz basını, Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yıldızı Semih Kılıçsoy için dünya devi ekiplerden Manchester City'nin devreye girdiğini iddia etti. Ada ekibinin transferde astronomik bir bedeli gözden çıkardığı belirtildi. İşte o rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Dünya devi Semih Kılıçsoy'u istiyor! Rekor bedele gidecek

Siyah-beyazlıların başına talih kuşu kondu. Bu sezon gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy için Avrupa devleri yarışıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Dünya devi Semih Kılıçsoy'u istiyor! Rekor bedele gidecek

18 yaşındaki oyuncu için son olarak Premier Lig'den bir takımın teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi. Semih Kılıçsoy'un giderek yükselen performansı, Avrupa devlerinin dikkatinden kaçmadı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Dünya devi Semih Kılıçsoy'u istiyor! Rekor bedele gidecek

Pep Guardiola yönetimindeki Manchester City için Semih Kılıçsoy transfer hedefi haline geldi. Genç oyuncu, Manchester City gözlemcileri tarafından izlendi ve İngiliz basınında çıkan haberlere göre Maviler, Semih Kılıçsoy için beş yıllık bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Dünya devi Semih Kılıçsoy'u istiyor! Rekor bedele gidecek

Haberin detaylarında Semih Kılıçsoy'un 30 milyon euro'ya transfer olacağı ve rekor bedelle Premier Lig'in yolunu tutacağı ifade edildi. Daha önce Kuzey Londra ekiplerinden Arsenal ve Tottenham da Semih'le ilgilenen takımlar arasındaydı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Dünya devi Semih Kılıçsoy'u istiyor! Rekor bedele gidecek

18 yaşındaki genç yetenek, bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 gol attı ve 2 asist yaptı.

Yılın transfer bombası! Bir dünya yıldızı daha
G.Saray'dan gurbetçi takviyesi!
DİĞER
25 yıllık eşi Ali Küçükbalçık'ın ihanet iddialarına olay açıklama! "Kibariye yine bildiğiniz gibi"
Marjinal ve art niyetli gruplara geçit yok | İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri! Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı! Valilik dikkat çeken detayı paylaştı: 40 nokta sıfır başvuru
F.Bahçe'nin yeni yıldızı Atletico Madrid'den!
Buruk ile anlaşma tamam! İşte yeni maaşı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Önce Hansi Flick, sonra Nuri Şahin’le görüşecek
Beşiktaş'a Alman hoca! Hasan Arat görüşme yapacak
İstanbul namaz vakitleri (1 Mayıs Çarşamba)
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
TV 8 CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tuzla’da 5 oyuncu ifadeye! Tuzla’da 5 oyuncu ifadeye! 00:31
Diyarbekir galip Diyarbekir galip 00:30
İşte VAR kayıtları İşte VAR kayıtları 00:29
Önce Hansi Flick, sonra Nuri Şahin’le görüşecek Önce Hansi Flick, sonra Nuri Şahin’le görüşecek 00:28
Ergin Ataman’a büyük şok Ergin Ataman’a büyük şok 00:28
Nefes kesen maçta kazanan Barcelona Nefes kesen maçta kazanan Barcelona 00:00
Daha Eski
Nefes kesen maçta kazanan Barcelona Nefes kesen maçta kazanan Barcelona 23:59
Bayern Münih ile Real Madrid yenişemedi! Bayern Münih ile Real Madrid yenişemedi! 23:57
Jose Mourinho F.Bahçe'ye! İşte sözleşme detayı Jose Mourinho F.Bahçe'ye! İşte sözleşme detayı 22:35
Canlı yayında flaş iddia! "Timur yeni yönetimde..." Canlı yayında flaş iddia! "Timur yeni yönetimde..." 22:35
Beşiktaş'a Alman hoca! Hasan Arat görüşme yapacak Beşiktaş'a Alman hoca! Hasan Arat görüşme yapacak 22:35
Derbinin VAR kayıtları açıklandı! Al Musrati... Derbinin VAR kayıtları açıklandı! Al Musrati... 22:35