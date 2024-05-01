BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Dünya devi Semih Kılıçsoy'u istiyor! Rekor bedelle gidecek
Son dakika spor haber: İngiliz basını, Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yıldızı Semih Kılıçsoy için dünya devi ekiplerden Manchester City'nin devreye girdiğini iddia etti. Ada ekibinin transferde astronomik bir bedeli gözden çıkardığı belirtildi. İşte o rakam ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Haberin detaylarında Semih Kılıçsoy'un 30 milyon euro'ya transfer olacağı ve rekor bedelle Premier Lig'in yolunu tutacağı ifade edildi. Daha önce Kuzey Londra ekiplerinden Arsenal ve Tottenham da Semih'le ilgilenen takımlar arasındaydı.
18 yaşındaki genç yetenek, bu sezon Beşiktaş formasıyla 11 gol attı ve 2 asist yaptı.
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