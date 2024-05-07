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Adams harekatı

Fransız basını, Beşiktaş’ın Montpellier forması giyen 24 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istediğini iddia etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Adams harekatı

Bu sezon zirvenin uzağında kalan Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Siyah-beyazlı takım hücum bölgesi için sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Fransız basınında yer alan habere göre, gelecek sezon iddiaları bir kadro kurmak siyah beyazlı takım, Montpellier forması giyen 1.90 boyunda ve 24 yaşındaki Nijeryalı golcü oyuncu Akor Adams'ı kadrosuna katmak istiyor. Fransız ekibinde bu sezon etkili bir performans sergileyen Akor'un son haftalarda sessiz kalsa da önemli kulüplerin radarına girdiği belirtildi. Montpellier'in Norveç ekibi Lillestrom'dan 4.5 milyon euro'ya transfer ettiği forvetin güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon Ligue 1 ekibiyle 31 karşılaşmaya çıkan Nijeryalı Akor, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

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