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Hansi Flick Beşiktaş'a! Hasan Arat görüşme yapacak

Son dakika spor haberi: Önümüzdeki sezonun planlamalarına başlayan Beşiktaş'tan flaş bir teknik direktör hamlesi geldi. Siyah-beyazlılar, Alman teknik adam Hansi Flick ile ilgileniyor. Başkan Hasan Arat, Almanya'da deneyimli hoca ile görüşme yapacak. İşte yaşanan gelişmelerin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 21:08 Güncelleme Tarihi: 30 Nisan 2024 Salı 21:22
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Hansi Flick Beşiktaş'a! Hasan Arat görüşme yapacak

Süper Lig'de bu sezon hayal kırıklığı yaşadığı bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Beşiktaş'ta önümümüzdeki sezonun planlamalarına hız verildi. Büyük bir değişim yaşamaya hazırlanan siyah-beyazlılarda ilk olarak teknik direktör belirlenecek.

Sezonu Serdar Topraktepe ile tamamlama kararı alan yönetim, yeni sezonda takımı kariyerli bir hocaya emanet etmek istiyor.

YENİ HOCA ALMANYA'DAN!

A Spor'un haberine göre; Rotayı Almanya'ya çeviren Beşiktaşlı kurmaylar, Hansi Flick'i gündemine aldı. Tecrübeli teknik direktörü takımın başına getirmeyi amaçlayan başkan Hasan Arat, Flick ile Almanya'da bir görüşme yapacak.

Takımın hedeflerinden bahsedecek olan Arat, Hansi Flick'i ikna ederek işi bitirmek istiyor.

Kariyeriyle dikkat çeken Hansi Flick, Hoffenheim, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı gibi takımlarda görev aldı.

Türk Telekom
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