TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. Son olarak Konyaspor maçındaki futboluyla tepki çeken milli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. İşte yeni takımı ve yaşanan gelişmelerin detayları...
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Sarı-lacivertli ekipte bu doğrultuda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre; Roma, sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldığı Paulo Dybala yerine yeniden Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
İtalyan devinin Fenerbahçe ile yaptığı görüşmenin detayları da haberde yer aldı.
Başkent ekibinin, Fenerbahçe'ye Cengiz için 3 milyon euro karşılığında bir sezon kiralama ve ardından 9 milyon euro karşılığında zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu belirtildi.
Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi kabul ettiği ve yaz transfer döneminde bu transferin gerçekleşeceği kaydedildi.
FENERBAHÇE RAKAMLARI
Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 32 maçta toplam 1275 dakika süre bulabildi.
27 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 9 gol ve 3 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.
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