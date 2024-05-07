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TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'nin büyük umutlarla kadrosuna kattığı Cengiz Ünder, sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. Son olarak Konyaspor maçındaki futboluyla tepki çeken milli oyuncunun sezon sonunda takımdan ayrılması gündeme geldi. İşte yeni takımı ve yaşanan gelişmelerin detayları...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 18:45
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TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Cengiz Ünder için Kanarya'da işler istediği gibi gitmiyor. Sarı-lacivertli ekibin büyük bir yatırım yaptığı ancak bir türlü istenen seviyeye çıkamayan yıldız orta saha oyuncusunun burada kariyeri kısa sürdü.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Akşam'da yer alan habere göre, Cengiz eski kulübüne geri dönmeye hazırlanıyor. İşte detaylar...

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk umutları oldukça azalan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon için kadro planlamasına başladı.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Sarı-lacivertli ekipte bu doğrultuda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalyan basınında yer alan habere göre; Roma, sezon sonunda yollarını ayırma kararı aldığı Paulo Dybala yerine yeniden Cengiz Ünder'i kadrosuna katmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

İtalyan devinin Fenerbahçe ile yaptığı görüşmenin detayları da haberde yer aldı.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Başkent ekibinin, Fenerbahçe'ye Cengiz için 3 milyon euro karşılığında bir sezon kiralama ve ardından 9 milyon euro karşılığında zorunlu satın alma opsiyonu içeren bir teklif sunduğu belirtildi.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

Fenerbahçe yönetiminin bu teklifi kabul ettiği ve yaz transfer döneminde bu transferin gerçekleşeceği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Cengiz Ünder, Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 32 maçta toplam 1275 dakika süre bulabildi.

TRANSFER HABERİ: Cengiz Ünder Fenerbahçe'den ayrılıyor! İşte yeni takımı

27 yaşındaki oyuncu, bu mücadelelerde 9 gol ve 3 asist üreterek skora etki etmeyi başardı.

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