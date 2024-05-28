Kuruluş Osman 162. BÖLÜM İZLE - Kuruluş Osman son bölüm izle - ATV Kuruluş Osman izle

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile yine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Geçtiğimiz sezon da yayınlanan bölümleri ile takipçilerinin beğenisini kazanan dizinin merakla beklenen son bölümü için arama motorlarında araştırma yapanlar, "Kuruluş Osman 162. bölüm full izle, atv Kuruluş Osman izle, Kuruluş Osman yeni bölüm izle" sorgularını yapıyor. Kuruluş Osman yeni bölüm bilgileri haberimizde...

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KURULUŞ OSMAN 162. BÖLÜM KONUSU

Osman Bey, beylikler arasındaki savaşı bitirmiştir. Artık büyük hedefi Bursa için harekete geçen Osman Bey'in ilk adımı ne olacaktır? Yörük obalarının büyük göçü başlamıştır. Osman Bey'in namı için akın akın gelen yörükler, Bursa kuşatmasının habercisi midir?

Kayı Obası'nda sevinçli bir haber yankılanır. Elçim Hatun ise bu haberle tedirginlik yaşar. Elçim Hatun'u böylesi tedirgin eden şey nedir? Kayı Obası'nı içerden harlamak isteyenler yeni bir ihanet oyunu kurarlar. Bunun için en elverişli isim Elçim Hatun'dur. Elçim Hatun üzerinden kurulacak bu kirli oyunda kimlerin parmağı vardır? Holofira da bu oyuna dahil olmuş mudur?

Cenk meydanında yenilmeyen Osman Bey'e büyük bir suikast girişimi yapılır. Gündüz Bey'in ölüm emrini veren Bursa komutanı Konstantin Palealagos suikastin başıdır. Osman Bey'i alt etmek için büyük yeminler eden Konstantin suikastte başarılı olabilecek midir?

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KURULUŞ OSMAN OYUNCULARI : Burak Özçivit (Osman Bey), Yıldız Çağrı Atiksoy (Malhun Hatun), Seda Yıldız (Edebalı), Hakan Yılmaz (Kantekuzenos), Özge Törer (Bala Hatun), Rüzgar Aksoy (Turgut Bey), Çağrı Şensoy (Cerkutay), Yiğit Uçan (Boran), Deniz Hamzaoğlu (Bayındır Bey), Nihat Altınkaya (Olof), İpek Karapınar (Frigg), Emin Gürsoy (Kumral Abdal), Berk Erçer (Konur), Almıla Uluer Atabeyoğlu (Bengi Hatun), Kaan Yalçın (Öktem), Burç Kümbetlioğlu (Dursun Fakıh), Abidin Yerebakan (Akça Derviş), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Taha Baran Özbek (Aktemur), Begüm Çağla Taşkın (Ülgen Hatun), Fatih Ayhan (Baysungur), Burak Alp Yenilmez (Kutan), Miray Akay (Alçiçek), Caner Nalbantoğlu (Dan), Aybars Kartal Özson (Orhan), Yaman Balcı (Alaeddin), Cemre Demircan (Fatma), Noyan Üzer (Frodi)