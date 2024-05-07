Mert Günok: İnşallah taraftarlara bu kupayı hediye edeceğiz!
07 Mayıs 2024, Salı 11:05
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Beşiktaş'ta Mert Günok, 1-0'lık Ankaragücü galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu. Mert Günok, "Bu sene ligde taraftarımızı üzdük. İstemediğimiz sonuçlar aldık. Elimizde bir kupa alma şansı vardı. Bugün takım çok iyi mücadele etti. Ama bir şey bitmedi kupayı almak istiyoruz. Taraftarlara teşekkür ediyorum. Beşiktaş'ın oyuncusu olarak elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Kritik anlarda ortaya çıkmak önemli. Gol yemeden finale çıktığımız için kendi adıma mutluyum. Ama bu bir takım oyunu. Kendilerine övgülerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah onlara bu kupayı hediye edeceğiz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)